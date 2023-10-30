Ситуация для Путина взрывоопасна: какие сейчас отношения диктатора с Кадыровым
Рамзан Кадыров недавно имел большие проблемы со здоровьем и даже находился на грани жизни и смерти. Однако сейчас у него есть другая забота: он ищет баланс между исповедуемым чеченцами исламом и православием, распространенным почти по всей России.
Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Кадыров, своими действиями и высказываниями, начал нагло провоцировать Кремль.
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Раздражает Путина
Вызывающее поведение Кадырова, а также его сына, который избил человека, находившегося под следствием за якобы сожжение Корана, наверняка начало раздражать Владимира Путина. Кадыров поддержал действия своего сына, а кроме того, он сам увешал себя государственными наградами Чечни и других мусульманских республик России.
Также появились разговоры о том, что Путин "продался мусульманам" и стал "исповедовать ислам". Более того, он якобы поддерживает распространение мусульманства по всей России и ведет к гражданской войне на идеологической и религиозной почве. К тому же в войне на Ближнем Востоке Путин поддерживает ХАМАС и даже принимает в Москве его представителей.
"Именно поэтому Путин был вынужден провести встречу с религиозными деятелями, на которой не присутствовал Кадыров, а также муфтий Чечни", – объяснил экс-сотрудник КГБ.
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Имеют большие проблемы
Кадыров также навязал Путину оценку Сталина как преступника. Он заставил изменить учебник истории для школы, в которых были переписать невыгодные кавказским республикам истории с выселением Сталиным мусульманских народов после Второй мировой войны.
Путин имеет большие проблемы, и Кадыров тоже. Так называемый глава Чечни пытается балансировать внутри российской власти. Он пытается стать рупором мусульманского мира. Кроме того, у каких-то мусульманских народов России также есть такие планы,
– отметил Жирнов.
Эта ситуация взрывоопасна для Кремля, и она может привести к нестабильности внутри России и ее ослаблению, а это выгодно для Украины и для ситуации на фронте.
Что происходит между Путиным и Кадыровым
- Глава Кремля попал под влияние Кадырова и демонстрирует поддержку его. Так сын Кадырова, Адам, избивший в СИЗО мужчину, который якобы сжег Коран, за это не был наказан. Наоборот он получил награду – звание "Героя Чеченской Республики".
- Также Путин пообещал Кадырову построить в Москве мечеть после того, как глава Чечени назвал себя "воином Путина".
- Кроме того, Кадыров в день рождения Путина предложил упразднить президентские выборы в России до конца войны в Украине. Или на ее время оставить единого кандидата на выборах – Путина.
- Также Путин разрешает Кадырову называть Сталина предателем за выселение чеченского и других кавказских народов с их территорий. В России не разрешено так дерзко высказываться против Сталина, но не Кадырову.