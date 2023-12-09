Путин идет на выборы: Березовец назвал 3 сигнала, которые глава Кремля передал Западу

Владимир Путин 8 декабря сказал, что примет участие в президентских "выборах" в 2024 году. Потому что, по его словам, сейчас "иначе нельзя".

Таким образом, российский диктатор демонстрирует 3 месседжа, направленные как для внутренней аудитории, так и для мира. Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец.

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3 сигнала от Путина

8 декабря в России прошел так называемый "день героев отечества". Пропагандисты устроили настоящее представление, когда так называемый "представитель парламента" оккупированной части Донецкой области Артем Жога подошел к Путину и стал просить его пойти на выборы.

Это четкий сигнал российскому социуму и всему миру, что, во-первых, Путин является президентом войны. Он выдвигается не от мирных профессий, а военных, они его просят. Этот текст был согласован, спектакль для ограниченного российского социума. Путин играл хуже Жоги,

– отметил Березовец.

Во-вторых, по словам офицера ВСУ, так как Путин выдвигается своей оккупационной армией, он "видит завершение войны в Украине военным путем". Таким образом, он говорит, что переговоров о прекращении войны не будет.

"И в третьих, Путин любит символизм и все нумерологические вопросы. Я думаю, что ему было важно сделать это первым. Он хотел сделать официально это объявление первым", – отметил Березовец.

Как бы то ни было, но выборы с участием Путина, который будет баллотироваться на должность Путина, не имеют значения в России. Диктатору нарисуют требуемый процент и все пройдет в один тур.

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