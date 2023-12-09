Таким чином російський диктатор демонструє 3 меседжі, спрямовані як для внутрішньої аудиторії, так і для світу. Про це 24 Каналу зазначив офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець.

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3 сигнали від Путіна

8 грудня у Росії відбувся так званий "день героїв вітчизни". Пропагандисти влаштували справжню виставу, коли так званий "речник парламенту" окупованої частини Донецької області Артьом Жога підійшов до Путіна і почав просити його піти на вибори.

Це чіткий сигнал російському соціуму і всьому світу, що по-перше – Путін є президентом війни. Він висувається не від мирних професій, а воєнних, вони його просять. Цей текст був погоджений, вистава для обмеженого російського соціуму. Путін грав гірше за Жогу,

– зазначив Березовець.

По-друге, за словами офіцера ЗСУ, так як Путін висувається своєю окупаційною армією, то він "бачить завершення війни в Україні воєнним шляхом". Таким чином він каже, що переговорів про припинення війни не буде.

"І по-третє, Путін любить символізм і всі нумерологічні питання. Я думаю, що йому було важливо зробити це першим. Він хотів зробити офіційно це оголошення першим", – зазначив Березовець.

Так як би там не було, але вибори за участі Путіна, який балотуватиметься на посаду Путіна, не мають значення в Росії. Диктатору намалюють необхідний відсоток і все пройде в один тур.

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