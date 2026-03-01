Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный объяснил 24 Каналу, что Путин ведет скрытую войну и против самого Трампа – через покупку его окружения.

Смотрите также: Это катастрофа для россиян: эксперт раскрыл, почему Путин боится встречи с Зеленским и Трампом

Как воюет Путин против Трампа через своих дипломатов?

Лавров и Медведев – это как собаки, и выпускают их только тогда, когда надо что-то "гавкнуть". Трампу эти высказывания никто не будет показывать, а если и покажут, то скажут, что они не влияют на процессы. А сам московский царь молчит. Так всегда работает тоталитарная машина,

– объяснил Бессмертный.

Путин использует дипломатов для провокаций в адрес Трампа, ожидая реакции – и за год Трамп только раз отреагировал на Медведева. Высказывания Лаврова не является чем-то новым, потому что Путин принципиально выбрал войну, потому что без нее он не может удерживать власть.

Поэтому Лавров говорит то, что говорит. Задача простая – вести бесконечную войну разными методами: с одними гибридную, с другими открытую, с третьими – словесную и дипломатическую.

"Если бы Трамп был более глубоким политиком, он бы понимал, что Путин фактически воюет и против него – через покупку Виткоффа, подачки Кушнеру и другие механизмы влияния на людей вокруг американского президента", – объяснил Бессмертный.

Обратите внимание! Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко считает, что заявление постоянного представителя России в ООН Небензи о том, что он якобы "настоящий украинец", является частью московской пропаганды, которая стремитсярагне ассимилировать украинцев и доказать, что мы с русскими "одинаковые".

Что известно о ходе мирных переговоров?