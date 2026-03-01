Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний пояснив 24 Каналу, що Путін веде приховану війну і проти самого Трампа – через купівлю його оточення.

Дивіться також: Це катастрофа для росіян: експерт розкрив, чому Путін боїться зустрічі із Зеленським і Трампом

Як воює Путін проти Трампа через своїх дипломатів?

Лавров і Медведєв – це як собаки, і випускають їх лише тоді, коли треба щось "гавкнути". Трампу ці висловлювання ніхто не показуватиме, а якщо й покажуть, то скажуть, що вони не впливають на процеси. А сам московський цар мовчить. Так завжди працює тоталітарна машина,

– пояснив Безсмертний.

Путін використовує дипломатів для провокацій на адресу Трампа, очікуючи реакції – і за рік Трамп лише раз відреагував на Медведєва. Висловлювання Лаврова не є чимось новим, бо Путін принципово обрав війну, бо без неї він не може утримувати владу.

Тому Лавров говорить те, що говорить. Завдання просте – вести нескінченну війну різними методами: з одними гібридну, з іншими відкриту, з третіми – словесну і дипломатичну.

"Якби Трамп був глибшим політиком, він би розумів, що Путін фактично воює і проти нього – через купівлю Віткоффа, подачки Кушнеру та інші механізми впливу на людей навколо американського президента", – пояснив Безсмертний.

Зверніть увагу! Ексочільник МЗС України Володимир Огризко вважає, що заява постійного представника Росії в ООН Небензі про те, що він нібито "справжній українець", є частиною московської пропаганди, яка прагне асимілювати українців і довести, що ми з росіянами "однакові".

Що відомо про хід мирних перемовин?