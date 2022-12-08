Странное существо с улыбкой маньяка, – Подоляк разобрал последнее поведение Путина

Последнее поведение Путина не выдерживает никакой критики. В общем, уже 20 лет известно, что у него абсолютно другой взгляд на то, что такое человек, но сейчас он вообще демонстрирует себя как настоящий маньяк.

Такое мнение 24 каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что Путин хочет бежать в Венесуэлу.

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У Путина улыбка маньяка

Подоляк рассказал, что Путин продемонстрировал себя во всей своей красоте 7 декабря на встрече с советом по правам защиты человека. Это, конечно, уже звучит как оксюморон в России, но, тем не менее. На этой встрече Путин сказал, что "СВО продлится еще долго, но у нее есть успехи в виде определенных захваченных территорий и прирезанного определенного количества украинцев".

У него была улыбка маньяка. Очевидно, что это за психотип. Если бы в 2008 году приняли нужные решения о нарушении международного права, не было бы 2014 года,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, если бы в 2014 году мир жестче отнесся к аннексии Крыма, поддержал бы Украину оружием, не было бы сейчас кровавой войны в 2022 году. То, каким на самом деле является Путин, было понятно после Беслана в 2003 году. Надо было не заигрывать с ним и не бояться его.

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Путин живет в параллельном мире

По словам советника главы Офиса Президента Украины, Путин вообще живет в параллельном мире. Он заявил о том, что ему удалось то, чего не удалось Петру I – дойти до Азовского моря и объявить его внутренним морем России. Хотя в России Таганрог стоит на побережье Азовского моря.

"Он так же может сказать, что никто в мире не использовал крылатые ракеты массово по объектам энергетики, а он это сделал. Хорошо, так что, дать ему Нобелевскую премию или что? Понятно, что он не относится к человеческой цивилизации как таковой, с точки зрения ценностей. Уже 20 лет всем понятно, что у них другой взгляд на то, что такое человек", – заметил Подоляк.

Он также сказал, что в общем-то неплохо то, что Путин постоянно публично фиксирует факты военных преступлений. В таком случае следствию даже доказывать ничего не нужно, потому что есть заявления диктатора о том, какие на самом деле мотивы этой войны – убить украинцев, захватить территории.

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