Это шанс для Украины: на что Путин готов обменять Курскую область

Операция украинских сил в Курской области продолжается уже почти полгода. Для Украины принципиально важно удерживать эти российские территории, ведь они могут стать козырем в будущих переговорах.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, на что именно Владимир Путин может обменять часть Курщины, которую контролирует сейчас Украина. Также ВСУ удалось остановить штурм в Курской области российских войск и северокорейских военных.

Читайте также Полгода Курской операции: Зеленский озвучил самые большие достижения ВСУ

Путин зафиксирован на территории

В то же время есть предположение, что Путин якобы может обменять Курщину на Запорожскую АЭС.

Но как он это объяснит своему окружению, военным, электорату? Ведь он все же боится низового бунта и недовольства элит в России,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Путин объявил, что Запорожская область якобы является российской, и именно там расположена ЗАЭС. Поэтому ему придется откатить назад так называемый референдум и еще раз проголосовать за компромиссный вариант. Однако это для него унизительно и он на это, скорее всего, не пойдет.

Также он будет пытаться обменять Курщину, например, на доступ к замороженным на Западе российским активам, чтобы Украина могла их использовать на послевоенное восстановление. Путин попытается обменять территорию на что-то, что для него не так принципиально,

– отметил Богданов.

Очевидно, по его словам, что глава Кремля зафиксирован на территории и готов положить десятки тысяч россиян условно за Авдеевку или Бахмут, за что угодно, чтобы взять кусок земли. Хотя в России земли хватает, поэтому именно уступок территорий он будет пытаться избежать любой ценой.

Обратите внимание! Также по мнению советника председателя ОП Михаила Подоляка, ситуация в Курской области будет использована на переговорах в контексте размена "что-то на что-то".

На самом деле в этом есть наш шанс улучшить свою позицию, потому что у Путина настолько высокая фиксация на этих вопросах, что его военная машина может однажды не выдержать собственного же стремления любой ценой взять под контроль территории,

– предположил он.

Сегодня все конфигурации относительно переговоров, по его мнению, преимущественно фантазийные. Они не предусматривают одного главного – точки, после которой наступают переговоры.

Это может быть встреча Трампа с Путиным или прекращение огня во время пасхального перемирия. Вероятность того, что произойдет военная катастрофа у одной из сторон, как отметил специалист по стратегическим коммуникациям, небольшая, потому что война перешла в стадию глубоко позиционной.

Сейчас я не вижу такой точки. Есть люди, которые сдают инсайды, что будет мир в марте, мае или июле. Все возможно, ничего не отбрасываю, но не понимаю и не берусь прогнозировать, как это начнется,

– отметил Юрий Богданов.

Напомним, что журналисты издания The Telegraph предположили, что, вероятно, Путину придется отдать "тысячи квадратных километров земли в Украине" за то, чтобы вернуть "несколько сотен, которые он потерял в Курской области". Благодаря этому он, возможно, сохранит лицо и свое будущее у власти.