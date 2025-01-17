Путин попытается создать образ виртуальной "победы" в войне: поверят ли в нее россияне

Россия сейчас выдвигает ультиматумы об окончании войны в Украине. Однако по версии западных СМИ она может быть "открыта к обмену некоторыми территориями". В то же время Кремль в случае таких уступок не будет переживать о недовольстве ими россиян.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что для России не важно, где будет проходить линия разграничения. Потому что россияне поверят во что угодно, что им скажет их власть.

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Будут довольны объяснением

Рейтерович объяснил, если Владимир Путин скажет россиянам "мы победили, и это является победой", то они в это поверят и будут довольны этим "объяснением".

В России проводились социологические опросы в начале 2024 года и, несмотря на их условность, они демонстрируют, что 70% россиян поддерживают продолжение войны в Украине. Хотя, по мнению политолога, в последнее время этот процент уменьшается.

В то же время, 70% граждан России во время опроса ответили, что поддержат Путина, если он скажет, что завершит войну, ведь она уже всем надоела.

Они просто смотрят в рот российской власти, и что россиянам спустит, то для них будет истиной в последней инстанции. Поэтому для Путина и его ближайшего окружения создать образ виртуальной "победы" не составляет никаких проблем,

– отметил политолог.

Обратите внимание! Политолог Игорь Чаленко считает, что встреча Трампа и Путина, вероятно, не приблизит завершение войны, ведь стороны имеют две противоположные позиции. Западный концепт, по его словам базируется на паузе по вступлению Украины в НАТО на 10 – 20 лет и создании демилитаризованной зоны, а российский – на постоянном "нейтралитете" Киева и превращения Украины в вассала.

Недовольные, по его словам, конечно, будут – ультрапатриоты, но их быстренько прижмут и объяснят, что они должны делать.

Это в демократических странах, таких как Украина, мы можем это обсуждать, дискутировать, выдвигать претензии, требовать от власти отчитываться, объяснить. А в России будет так, как решит Путин, и какой образ этой "победы" будет продан или просто передан россиянам,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

В то же время это понимают в США и во многих западных странах, и они, как отметил политолог, намекают иногда Путину, что он может закончить войну и формально сохранить лицо внутри страны. Тем более, что это не является для главы Кремля большой проблемой.

К слову, издание Bloomberg пишет, что на возможных переговорах с Трампом по окончанию войны, Россия поставит условия нейтралитета Украины и ограничения ее армии. Однако издание отмечает, что Москва, вероятно, будет настаивать на сохранении по крайней мере фактического контроля над почти 20% оккупированной территории Украины и также она "открыта к обмену некоторыми территориями".