Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, зазначивши, що для Росії не важливо, де буде проходити лінія розмежування. Тому що росіяни повірять у будь-що, що їм скаже їхня влада.

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Будуть задоволені поясненням

Рейтерович пояснив, якщо Владімір Путін скаже росіянам "ми перемогли, і це є перемогою", то вони в це повірять і будуть задоволені цим "поясненням".

В Росії проводились соціологічні опитування на початку 2024 року і, попри їх умовність, вони демонструють, що 70% росіян підтримують продовження війни в Україн. Хоча, на думку політолога, останнім часом цей відсоток зменшується.

Водночас 70% громадян Росії під час опитування, відповіли, що підтримають Путіна, якщо він скаже, що завершить війну, адже вона вже всім набридла.

Вони просто дивляться в рота російській владі, і що росіянам спустить, то для них буде істиною в останній інстанції. Тому для Путіна і його найближчого оточення створити образ віртуальної "перемоги" не становить жодних проблем,

– зауважив політолог.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Чаленко вважає, що зустріч Трампа і Путіна, імовірно, не наблизить завершення війни, адже сторони мають дві протилежні позиції. Західний концепт, за його словами базується на паузі щодо вступу України в НАТО на 10 – 20 років та створенні демілітаризованої зони, а російський – на постійному "нейтралітеті" Києва та перетворення України на васала.

Незадоволені, за його словами, звичайно, будуть – ультрапатріоти, але їх швиденько притиснуть і пояснять, що вони мають робити.

Це в демократичних країнах, таких як Україна, ми можемо це обговорювати, дискутувати, висувати претензії, вимагати від влади звітувати, пояснювати. А в Росії буде так, як вирішить Путін, і який образ цієї "перемоги" буде проданий або просто переданий росіянам,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Водночас це розуміють у США і в багатьох західних країнах, і вони, як зазначив політолог, натякають іноді Путіну, що він може закінчити війну і формально зберегти обличчя всередині країни. Тим більше, що це не є для очільника Кремля великою проблемою.

До слова, видання Bloomberg пише, що на можливих переговорах з Трампом щодо закінчення війни, Росія поставить умови нейтралітету України і обмеження її армії. Однак видання зазначає, що Москва, імовірно, наполягатиме на збереженні принаймні фактичного контролю над майже 20% окупованої території України і також вона "відкрита до обміну деякими територіями".