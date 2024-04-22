Путин надоел всем, – Мурзагулов предположил, как может потерять власть диктатор

До начала войны в Украине по всей России всегда отмечали 9 мая военными парадами. Однако после полномасштабного вторжения "празднование" во многих регионах было отменено. В 2024 году также не будут проводиться парады в приграничных областях России и в оккупированном Крыму.

Несмотря на декларирование своей "мощи" и "непобедимости" Владимир Путин не может "защитить" важнейший праздник в России. Писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов сказал 24 Каналу, что глава Кремля – не является сильным, он – "хромая утка" и признан всем миром нелегитимным президентом.

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Россияне не заинтересованы в продолжении войны

В то же время рейтинг популярности Путина в России стремительно падает. По информации общественного деятеля, которая ему поступает из глубины России, а именно из регионов, где происходят такие потрясения, как затопление в Оренбургской области, глава Кремля потерял контроль над ситуацией в стране.

Он развязал не одну захватническую войну, которую ничем нельзя оправдать. Именно отсюда все его проблемы. Если он допустит еще несколько ошибок, то от него может избавиться собственная элита или радикальные решения примет российская оппозиция, которая готова к этому,

– подчеркнул публицист.

Также среди российской элиты есть люди, которые мыслят рационально, и Западу нужно с ними работать, чтобы они расшатывали ситуацию изнутри. По мнению Мурзагулова, даже если на сторону демократического мира перейдет какой-то из приближенных к Кремлю чиновников и предоставит важную компрометирующую информацию, этим нужно воспользоваться.

"Путин надоел всем – не только российскому населению, но и элитам. Есть ряд олигархов, которые зарабатывают на этой войне. Путин не приближает к себе новых людей, поэтому его окружает очень узкий круг, который состоит из примерно 200 человек – со всей 150-миллионной страны. Поэтому остальные россияне не заинтересованы в продолжении войны", – объяснил Ростислав Мурзагулов.

Какова ситуация в России

Президент Украины подчеркнул, что Путин не согласится на урегулирование войны, а потому нельзя верить в возможность "мирных переговоров" с Россией. Зеленский уверен, что "верить Путину нельзя", ведь то, что говорит глава Кремля – "факт, что так никогда не будет". Он добавил, что "доверять Путину абсолютно невозможно".

Также глава ГУР Кирилл Буданов считает, что война в Украине будет продолжаться, пока существует режим Путина. В случае, если к власти в России придет кто-то другой, тогда может появиться "окно возможностей" для окончания войны.

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная отметила, что войну в Украине якобы поддерживает только "агрессивное меньшинство". В то же время, по ее мнению, украинской власти не нужно игнорировать так называемых "хороших" или "антивоенных" россиян. Навальная уверена, что такие россияне существуют, однако не стоит ожидать, что они "выйдут на улицу", ведь "не все люди – герои".

В 2024 году во многих регионах России отменяются парады и соответствующие мероприятия по случаю 9 мая. В частности, во временно оккупированном Крыму не будут проводить парад и так называемое шествие "Бессмертный полк". Также отменены массовые "празднования" в Курской, Брянской, Саратовской, Псковской областях.