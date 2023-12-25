У россиян патовая ситуация: почему Путин хочет переговоров

В The New York Times написали, что Владимир Путин с сентября 2023 года намекает на готовность к переговорам с Украиной. Российский диктатор ищет пути для "узаконивания" оккупации наших территорий.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что Россия не способна удержать захваченные территории военным путем. Этому есть несколько причин.

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В частности, Крым – это географический мешок, поэтому практически является оперативным котлом. Сухопутный коридор к полуострову – это несколько километров фронта, прижатого к Азовскому побережью. Туда уже достает часть украинских ракет.

Поэтому у россиян патовая ситуация. Они уперлись и выйти из нее не могут,

– отметил Свитан.

О переговорах с Россией не может быть речи

30 сентября 2022 года Путин объявил об аннексии четырех областей Украины – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. С Крымом это произошло раньше – весной 2014 года. Все эти территории страна-агрессор незаконно вписала в свою конституцию.

Согласившись на переговоры с Россией, Украина косвенно признает аннексию своих территорий. Поэтому ни о каких контактах со страной-агрессором, кроме силовых, не может быть речи.

Путин-то захватил, но оставить себе не может эти территории. Не может, пока мы на это не согласимся. Поэтому у него теперь уже второй год основная задача – как заставить нас согласиться с аннексией захваченных территорий,

– объяснил Свитан.

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