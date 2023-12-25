У россиян патовая ситуация: почему Путин хочет переговоров
В The New York Times написали, что Владимир Путин с сентября 2023 года намекает на готовность к переговорам с Украиной. Российский диктатор ищет пути для "узаконивания" оккупации наших территорий.
Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан подчеркнул 24 Каналу, что Россия не способна удержать захваченные территории военным путем. Этому есть несколько причин.
К теме Путин намекает Западу на соглашение и прекращение огня: в NYT объяснили, чего хочет глава Кремля
В частности, Крым – это географический мешок, поэтому практически является оперативным котлом. Сухопутный коридор к полуострову – это несколько километров фронта, прижатого к Азовскому побережью. Туда уже достает часть украинских ракет.
Поэтому у россиян патовая ситуация. Они уперлись и выйти из нее не могут,
– отметил Свитан.
О переговорах с Россией не может быть речи
30 сентября 2022 года Путин объявил об аннексии четырех областей Украины – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. С Крымом это произошло раньше – весной 2014 года. Все эти территории страна-агрессор незаконно вписала в свою конституцию.
Согласившись на переговоры с Россией, Украина косвенно признает аннексию своих территорий. Поэтому ни о каких контактах со страной-агрессором, кроме силовых, не может быть речи.
Путин-то захватил, но оставить себе не может эти территории. Не может, пока мы на это не согласимся. Поэтому у него теперь уже второй год основная задача – как заставить нас согласиться с аннексией захваченных территорий,
– объяснил Свитан.
Какие еще были реакции на сообщение о готовности Путина к переговорам
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов поздравил материал NYT, поскольку он демонстрирует фигурирование темы войны в Украине. Однако отметил важность разъяснять истинные мотивы России.
- Аналитики ISW считают, что на самом деле Путин не заинтересован в прекращении войны. Он только стремится помешать военной помощи Украине от Запада и выиграть время для подготовки до возобновления агрессии против нее.
- Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель также убежден, что Путин не настроен прекращать войну против Украины в ближайшее время. Поэтому Евросоюз должен мобилизовать все свои возможности, чтобы не дать стране-агрессору выиграть.