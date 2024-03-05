В России начнутся кровавые кадровые изменения: почему Путин заговорил о создании "элиты СВО"
Во время обращения к Федеральному собранию президент России вспомнил о ветеранах так называемой "СВО". Владимир Путин убежден, что именно эти люди должны управлять страной.
Неудивительно, что диктатор тянется к сверхжестоких россиян, которые возвращаются с войны. Об этом 24 Каналу рассказал Геннадий Гудков – российский оппозиционный политик, объяснив что Путин хочет держать их при себе.
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Путин выбирает жестоких
В России стартовала кадровая программа "Время героев" для ветеранов так называемой "СВО". О ней объявил Владимир Путин, заявив, что российские военные – это и есть "новая элита" его страны, которая должна занять руководящие позиции во многих сферах социальной и государственной жизни.
Не будет никакой ротации верхушки Кремля, вообще ничего глобального не произойдет. Потому что Путин "застыл" в своем окружении, они вместе стареют и вместе будут умирать. Он не будет делать вокруг себя никаких серьезных изменений, потому что и так патологически недоверчив,
– отметил Геннадий Гудков.
Российские военные, которые возвращаются из так называемой "СВО" в Россию, часто совершают ужасные преступления и снова возвращаются в тюрьмы. Однако Владимиру Путину, кажется, именно такие люди и нужны.
"Вероятно, для режима сейчас будут популярными "СВОшники", которые будут превращаться в должностных сволочей и выполнять приказы сверху. Думаю, Путин будет опираться на этих отм*розков невиданной жестокости. Проявлять к ним лояльность, чтобы включить их в механизм государства и власти", – отметил Гудков.
Вполне вероятно, что в ближайшее время в российских силовых структурах можно будет увидеть все больше ветеранов "СВО".
Обращение Путина к Федеральному собранию: основные тезисы
- В последний день зимы, 29 февраля, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он не обошел тему с возможной отправкой войск Запада в Украину. Диктатор заявил, что тогда это обернется "трагическими последствиями" для интервентов.
- Не забыл Путин и запугать весь мир ядерным оружием. Мол, если Запад будет продолжать эскалацию, то возможной станет ядерная война. Более того, Путин заявил, что если США хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то им якобы необходимо учитывать национальные интересы России.
- Также Путин засыпал обещаниями и россиян. В частности, он заявил о "грандиозном" плане снизить уровень бедности среди малообеспеченных и многодетных. Однако, кажется, российское общество не поверило диктатору, который обещает подобное из года в год.