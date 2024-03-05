В России начнутся кровавые кадровые изменения: почему Путин заговорил о создании "элиты СВО"

Во время обращения к Федеральному собранию президент России вспомнил о ветеранах так называемой "СВО". Владимир Путин убежден, что именно эти люди должны управлять страной.

Неудивительно, что диктатор тянется к сверхжестоких россиян, которые возвращаются с войны. Об этом 24 Каналу рассказал Геннадий Гудков – российский оппозиционный политик, объяснив что Путин хочет держать их при себе.

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Путин выбирает жестоких

В России стартовала кадровая программа "Время героев" для ветеранов так называемой "СВО". О ней объявил Владимир Путин, заявив, что российские военные – это и есть "новая элита" его страны, которая должна занять руководящие позиции во многих сферах социальной и государственной жизни.

Не будет никакой ротации верхушки Кремля, вообще ничего глобального не произойдет. Потому что Путин "застыл" в своем окружении, они вместе стареют и вместе будут умирать. Он не будет делать вокруг себя никаких серьезных изменений, потому что и так патологически недоверчив,

– отметил Геннадий Гудков.

Российские военные, которые возвращаются из так называемой "СВО" в Россию, часто совершают ужасные преступления и снова возвращаются в тюрьмы. Однако Владимиру Путину, кажется, именно такие люди и нужны.

"Вероятно, для режима сейчас будут популярными "СВОшники", которые будут превращаться в должностных сволочей и выполнять приказы сверху. Думаю, Путин будет опираться на этих отм*розков невиданной жестокости. Проявлять к ним лояльность, чтобы включить их в механизм государства и власти", – отметил Гудков.

Вполне вероятно, что в ближайшее время в российских силовых структурах можно будет увидеть все больше ветеранов "СВО".

Обращение Путина к Федеральному собранию: основные тезисы