Не дивно, що диктатор тягнеться до наджорстоких росіян, які повертаються з війни. Про це 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик, пояснивши що Путін хоче тримати їх при собі.

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Путін обирає жорстоких

У Росії стартувала кадрова програма "Час героїв" для ветеранів так званої "СВО". Про неї оголосив Владімір Путін, заявивши, що російські військові – це і є "нова еліта" його країни, яка має обійняти керівні позиції у багатьох сферах соціального та державного життя.

Не буде ніякої ротації верхівки Кремля, взагалі нічого глобального не станеться. Тому що Путін "закляк" у своєму оточенні, вони разом старіють та разом помиратимуть. Він не робитиме довкола себе ніяких серйозних змін, бо й так патологічно недовірливий,

– зазначив Геннадій Гудков.

Російські військові, які повертаються з так званої "СВО" у Росію, часто скоюють жахливі злочини та знову повертаються до в'язниць. Однак Владіміру Путіну, здається, саме такі люди і потрібні.

"Ймовірно, для режиму зараз будуть популярними "СВОшники", які перетворюватимуться у посадових сволот і виконуватимуть накази зверху. Думаю, Путін опиратиметься на цих відм*розків небаченої жорстокості. Виявлятиме до них лояльність, щоб включити їх в механізм держави та влади", – наголосив Гудков.

Цілком імовірно, що найближчим часом у російських силових структурах можна буде побачити все більше ветеранів "СВО".

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