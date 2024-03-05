Не дивно, що диктатор тягнеться до наджорстоких росіян, які повертаються з війни. Про це 24 Каналу розповів Геннадій Гудков – російський опозиційний політик, пояснивши що Путін хоче тримати їх при собі.
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Путін обирає жорстоких
У Росії стартувала кадрова програма "Час героїв" для ветеранів так званої "СВО". Про неї оголосив Владімір Путін, заявивши, що російські військові – це і є "нова еліта" його країни, яка має обійняти керівні позиції у багатьох сферах соціального та державного життя.
Не буде ніякої ротації верхівки Кремля, взагалі нічого глобального не станеться. Тому що Путін "закляк" у своєму оточенні, вони разом старіють та разом помиратимуть. Він не робитиме довкола себе ніяких серйозних змін, бо й так патологічно недовірливий,
– зазначив Геннадій Гудков.
Російські військові, які повертаються з так званої "СВО" у Росію, часто скоюють жахливі злочини та знову повертаються до в'язниць. Однак Владіміру Путіну, здається, саме такі люди і потрібні.
"Ймовірно, для режиму зараз будуть популярними "СВОшники", які перетворюватимуться у посадових сволот і виконуватимуть накази зверху. Думаю, Путін опиратиметься на цих відм*розків небаченої жорстокості. Виявлятиме до них лояльність, щоб включити їх в механізм держави та влади", – наголосив Гудков.
Цілком імовірно, що найближчим часом у російських силових структурах можна буде побачити все більше ветеранів "СВО".
Звернення Путіна до Федеральних зборів: основні тези
- В останній день зими, 29 лютого, Владімір Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Він не оминув тему із можливим відправленням військ Заходу до України. Диктатор заявив, що тоді це обернеться "трагічними наслідками" для інтервентів.
- Не забув Путін і залякати увесь світ ядерною зброєю. Мовляв, якщо Захід продовжуватиме ескалацію, то можливою стане ядерна війна. Щобільше, Путін заявив, що якщо США хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то їм нібито необхідно враховувати національні інтереси Росії.
- Також Путін засипав обіцянками і росіян. Зокрема, він заявив про "грандіозний" план знизити рівень бідності серед малозабезпечених і багатодітних. Однак, здається, російське суспільство не повірило диктатору, який обіцяє подібне з року в рік.