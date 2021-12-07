Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "Нормандии", – Песков
7 декабря 2021 , 12:32Читати новину українською
Источник:Интерфакс
В Кремле заявили, что Владимир Путин не будет предлагать Джо Байдену присоединиться к нормандскому формату. Все якобы потому, что формат – самодостаточный.
Россия блокирует нормандский формат. В то же время Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – заявил, что формат является менее эффективным, потому что официальный Киев ябы неко выполняет Минские договоренности.
Заметьте В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Байден
До сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, и что нет нужды в его расширении,
– заявил Песков.
Разговор Путина и Байдена
- Разговор президентов США и России состоится во вторник, 7 декабря.
- Переговоры пройдут по защищенной линии видеосвязи.
- Совместного заявления по результатам разговора не будет.
- Госдеп США ранее подчеркнул: во время встречи с российским политиком Байден заявит о поддержке Украины. Лидер США убежден: одна страна не может менять границы другой силовым методом.
Как Байден будет договариваться с Путиным: смотрите видео