Путин объяснил скопление техники возле границ Украины

Весной 2021 года Россия начала внезапно накапливать войска возле границ Украины. Президент Владимир Путин в очередной раз пытался оправдаться.

Он заявил, что проходят учения российских войск на своей же территории. По его словам, соответствующие тренировки организуют регулярно.

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Североатлантический альянс, как сказал Путин, системно проводит учения вблизи российской границы. Он вспомнил учения на Аляске, которые происходили вблизи территории государства-оккупанта.

Представьте, если бы мы отправили наши войска непосредственно близко к вашим границам. Что бы вы ответили?

– сказал глава Кремля.

В начале апреля 2021 года в СМИ появилась информация, что Россия стянула вооружение в Арктику . У побережья Аляски столпились оккупационные новые радиолокационные системы.

Скопление российских войск возле границ: что известно