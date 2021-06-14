Путин объяснил скопление техники возле границ Украины

Весной 2021 года Россия начала внезапно накапливать войска возле границ Украины. Президент Владимир Путин в очередной раз пытался оправдаться.
Он заявил, что проходят учения российских войск на своей же территории. По его словам, соответствующие тренировки организуют регулярно.
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Североатлантический альянс, как сказал Путин, системно проводит учения вблизи российской границы. Он вспомнил учения на Аляске, которые происходили вблизи территории государства-оккупанта.
Представьте, если бы мы отправили наши войска непосредственно близко к вашим границам. Что бы вы ответили?
– сказал глава Кремля.
Скопление российских войск возле границ: что известно
- В конце марта в Вооруженных силах сообщили, что Россия начала активно накапливать свои войска возле украинских границ.
- В течение месяца разведка фиксировала активное стягивание техники государства-оккупанта, в сети даже появились видео.
- Россия 22 апреля сообщила, что отводит войска от границ. Там якобы происходили российские учения.
- Однако активное военное присутствие возле границ все равно остается.
- В Министерстве обороны Украины заявили, что, несмотря на это, вероятно вторжение России из Беларуси.
- Госсекретарь Соединенных Штатов Америки считает такие действия страны-агрессора угрозой для всей Европы.