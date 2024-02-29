Путин обращается к Федеральному собранию России: что наговорил диктатор

Российский президент Владимир Путин 29 февраля 2024 года традиционно обратился с посланием к Федеральному собранию. Диктатор выступил перед парламентариями, дипломатами, судьями и российскими захватчиками, воюющими в Украине.

Ранее в украинской разведке предупреждали, что глава Кремля будет говорить очередную ложь и пропаганду. Так, прошлом году он значительную часть речи оправдывался за российское вторжение в Украину.

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Что сказал Путин в обращении к Федеральному собранию