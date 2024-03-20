Внимательно наблюдаем за ними, – Данилов о странах, поздравляющих Путина с "победой" на выборах

20 марта 2024, 01:51
Читати новину українською

Источник:

УП

Алексей Данилов высказался о странах, которые поздравляют Путина с "победой" на так называемых выборах президента России. По словам секретаря СНБО, наше государство внимательно следит за этими государствами.

В то же время Данилов отметил, что список государств, которые поздравили Путина с "победой" на выборах президента получился довольно интересным. Примечательно, что это в целом страны азиатского региона.

Интересно Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине, – ISW

Украина отслеживает страны, которые поздравили Путина с "победой"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что у украинской власти есть понимание, кто из стран какими интересами во время поздравления Путина с "победой" на так называемых выборах руководствуется. В частности, у кого какие интересы в том, чтобы "поздравлять этого современного Гитлера с якобы переизбранием".

Мы сейчас очень внимательно наблюдаем, кто поздравляет "президента" Путина с его якобы победой. Довольно такой интересный список,
– заявил Данилов.

В то же время он отметил, что многие страны ставят на первое место вопрос демократии. Поэтому совсем забыли, что "история ставит все на свои места".

Обратите внимание! Голосование на так называемых выборах российского президента проходило в течение трех дней – с 15 по 17 марта. По предварительным итогам, российский режим объявил, что Путин остается на пятый срок на посту главы страны.

Ряд лидеров стран поздравил Путина с "переизбранием"

  • Лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана уже поздравили Владимира Путина с очередным "переизбранием" на пост президента России. Это произошло после того, как стали известны результаты так называемых президентских "выборов" в стране-агрессоре.
  • Не обошел стороной поздравления Путина и его приспешник самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Также поздравил российского диктатора и глава Китая Си Цзиньпин.
  • Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму. А президент Венесуэлы Николас Мадуро вообще решил поздравить Путина публично и опубликовал сообщение с поздравлением в сети.
  • К "поздравлениям" Путина присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Он назвал российского президента "дорогим товарищем, братом и переизбранным президентом", а также добавил, что расценивает его победу на выборах "как вклад в необходимую стабильность для человечества".

Автор: Владислав Кравцов