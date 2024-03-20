Внимательно наблюдаем за ними, – Данилов о странах, поздравляющих Путина с "победой" на выборах
Источник:УП
Алексей Данилов высказался о странах, которые поздравляют Путина с "победой" на так называемых выборах президента России. По словам секретаря СНБО, наше государство внимательно следит за этими государствами.
В то же время Данилов отметил, что список государств, которые поздравили Путина с "победой" на выборах президента получился довольно интересным. Примечательно, что это в целом страны азиатского региона.
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Украина отслеживает страны, которые поздравили Путина с "победой"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что у украинской власти есть понимание, кто из стран какими интересами во время поздравления Путина с "победой" на так называемых выборах руководствуется. В частности, у кого какие интересы в том, чтобы "поздравлять этого современного Гитлера с якобы переизбранием".
Мы сейчас очень внимательно наблюдаем, кто поздравляет "президента" Путина с его якобы победой. Довольно такой интересный список,
– заявил Данилов.
В то же время он отметил, что многие страны ставят на первое место вопрос демократии. Поэтому совсем забыли, что "история ставит все на свои места".
Ряд лидеров стран поздравил Путина с "переизбранием"
- Лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана уже поздравили Владимира Путина с очередным "переизбранием" на пост президента России. Это произошло после того, как стали известны результаты так называемых президентских "выборов" в стране-агрессоре.
- Не обошел стороной поздравления Путина и его приспешник самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Также поздравил российского диктатора и глава Китая Си Цзиньпин.
- Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму. А президент Венесуэлы Николас Мадуро вообще решил поздравить Путина публично и опубликовал сообщение с поздравлением в сети.
- К "поздравлениям" Путина присоединился и лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Он назвал российского президента "дорогим товарищем, братом и переизбранным президентом", а также добавил, что расценивает его победу на выборах "как вклад в необходимую стабильность для человечества".