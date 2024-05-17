Путин унизился перед Си Цзиньпином: все это ради единственного
Владимир Путин прибыл в Китай 16 мая с официальным визитом. Он уже провел пресс-конференцию с китайским лидером Си Цзиньпином, где подписал несколько соглашений и произнес речь.
Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу об одном из десяти договоров, которые были подписаны на этой встрече, в частности говорится о высадке топинамбура на территории России для экспорта в Китай. Он отметил, что это указывает на то, что визит кремлевского диктатора в Китай не был фундаментально историческим, как это пытается выдавать российская сторона.
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"Единственное, что удалось выжать Путину из этого визита, то это картинку – пропагандистским российским телеканалам она удалась", – сказал он.
В чьих интересах была эта встреча
Буряченко отметил, если рассматривать визит Путина в Китай предметно, то эта встреча была абсолютно в интересах Китая. Все, о чем говорили стороны, по его мнению, указывает на обесценивание национальных интересов России.
Он (Путин – 24 Канал) в очередной раз заплатил за картинку торговыми и экономическими преимуществами для Китая. Россия продолжила поставки своих сырьевых ресурсов в КНР, также увеличена квота на сельское хозяйство. Кремль с радостью открыл рынки машиностроения, технологической продукции, стиральных машин из Китая. Все то примитивное, что и так было в России,
– подчеркнул он.
Политолог добавил, что такими соглашениями Путин предопределяет деградацию технологического развития в России.
Он очень серьезно и мощно ведет Россию в направлении средневековья для того, чтобы продавать газ, нефть, зерно, золото и лес Китая. То есть устанавливается четкая вассальная зависимость,
– подчеркнул Буряченко.
Как на встрече вел себя Путин
Во время совместной пресс-конференции, по мнению Алексея Буряченко, невооруженным глазом было заметно насколько Си Цзиньпин был спокойным и уверенным, а вот Путину было дискомфортно – видно, что ему непривычно находиться на встрече такого высокого уровня.
Это выглядело очень унизительно. Путин в своей речи восторженно рассказывал о том, что в России начата отдельная программа по обучению китайскому языку и культуре. Он заявил, что это приоритет на следующие два года по культурному взаимодействию с Китаем,
– отметил политолог.
Результаты встречи
Китай не сказал, что будет поддерживать Россию оружием, оставшись в пределах своих обещаний Западу.
Но при этом Пекин будет "доить" путинскую Россию, пока там есть такой лидер, который готов ради фото сдать все национальные интересы,
– высказался Алексей Буряченко.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина
- Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай 16 – 17 мая. Это будет его второй визит в КНР за менее чем год. Эта встреча состоится после начала "нового" срока правления кремлевского диктатора.
- Путин 16 мая вместе с большой делегацией прибыл в Китай для встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры обсудят вопросы, связанные с Украиной, Азией, энергетикой и торговлей. Это формальный визит, подтверждающий сохранение стратегического партнерства между Россией и Китаем.
- На встрече с Си Цзиньпином Владимир Путин произнес речь. Он снова подчеркнул "братство", но на этот раз с жителями Китая, заявив, что "русский и китаец – братья навечно".