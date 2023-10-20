Путин внезапно посетил штаб в Ростове: Свитан допустил цель поездки диктатора
Владимир Путин провел встречу с Валерием Герасимовым, но внимательные зрители заметили, что на столе перед ними лежали не документы, а пустые листья. Такие внезапные визиты в штабы и разговоры с военным руководством России лишь пытаются создать картинку присутствия "лидера" в информационном поле.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что ситуация с пустыми листьями действительно может быть продуманным ходом. Возможно, у российских информагентств была задача скрыть карты или другую информацию.
К теме Россияне заявили, что Путин снова посетил "штаб СВО" в Ростове
Какова цель поездок Путина
В ходе встреч Путина все подробно продумывают. Возможно, была задача показать, что Путин и Герасимов сидят рядом друг с другом, поэтому информацию на листьях закрыли. Не стоит исключать, что это вообще мог быть не Путин, а его двойник.
Мне кажется, даже близкое окружение не понимает, кто из них настоящий. Все это работа для российской аудитории. Ей хотели показать картинку человека, похожего на Путина, управляющего процессами,
– рассказал Роман Свитан.
Усиление боевых действий возле Авдеевки и Купянска действительно могут быть "фоном" для создания информационной кампании. Перед тем похожую картинку делали в Китае, чтобы показать якобы Путин активно участвует во внешней политике.
"А завтра его могут показать в детском саду – все это ряд информационных кампаний для внутреннего потребления", – подчеркнул Свитан.
Военный эксперт объяснил, что означают внезапные визиты Путина в российские штабы: смотрите видео
Последние заявления Путина
- Российский диктатор в последнее время удивил обилием "интересных" заявлений. После передачи Украине ракет ATACMS, он отреагировал, пригласив США на "чаепитие". Путин иронизировал, что вместо того, чтобы передавать дальнобойные ракеты, пусть лучше "садятся за блины и приезжают на чаепитие".
- Насмешки вызвало последнее выступление Путина на форуме в Пекине. Кроме того, что некоторые европейские представители вышли из зала во время его выступления, людей удивил и вид трибуны. Перед ней стояли цветы, поэтому казалось, будто Путин выступает из гроба.
- В Китае диктатор также фантазировал о том, что Украина якобы желает переговоров. Это он назвал трансформацией в правильном направлении. На самом деле, решением СНБО любые переговоры с Путиным запрещены.