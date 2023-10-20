Путин внезапно посетил штаб в Ростове: Свитан допустил цель поездки диктатора

Владимир Путин провел встречу с Валерием Герасимовым, но внимательные зрители заметили, что на столе перед ними лежали не документы, а пустые листья. Такие внезапные визиты в штабы и разговоры с военным руководством России лишь пытаются создать картинку присутствия "лидера" в информационном поле.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что ситуация с пустыми листьями действительно может быть продуманным ходом. Возможно, у российских информагентств была задача скрыть карты или другую информацию.

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В ходе встреч Путина все подробно продумывают. Возможно, была задача показать, что Путин и Герасимов сидят рядом друг с другом, поэтому информацию на листьях закрыли. Не стоит исключать, что это вообще мог быть не Путин, а его двойник.

Мне кажется, даже близкое окружение не понимает, кто из них настоящий. Все это работа для российской аудитории. Ей хотели показать картинку человека, похожего на Путина, управляющего процессами,

– рассказал Роман Свитан.

Усиление боевых действий возле Авдеевки и Купянска действительно могут быть "фоном" для создания информационной кампании. Перед тем похожую картинку делали в Китае, чтобы показать якобы Путин активно участвует во внешней политике.

"А завтра его могут показать в детском саду – все это ряд информационных кампаний для внутреннего потребления", – подчеркнул Свитан.

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