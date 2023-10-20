Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ситуація з пустими листками насправді може бути продуманим ходом. Можливо, російські інформагентства мали завдання приховати карти чи іншу інформацію.
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Яка мета поїздок Путіна
Під час зустрічей Путіна все детально продумують. Можливо, було завдання показати, що Путін і Герасимов сидять поруч один з одним, тому інформацію на листках закрили. Не варто відкидати, що це взагалі міг бути не Путін, а його двійник.
Мені здається, навіть близьке оточення не розуміє, хто з них справжній. Все це робота на російську аудиторії. Їй хотіли показати картинку людини, схожої на Путіна, яка керує процесами,
– розповів Роман Світан.
Посилення бойових дій біля Авдіївки та Куп'янська насправді можуть бути "фоном" для створення інформаційної кампанії. Перед тим схожу картинку робили у Китаї, щоб показати нібито Путін бере активну участь у зовнішній політиці.
"А завтра його можуть показати у дитячому садочку – все це низка інформаційних кампаній для внутрішнього споживання", – підкреслив Світан.
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Останні заяви Путіна
- Російський диктатор останнім часом здивував великою кількістю "цікавих" заяв. Після передачі Україні ракет ATACMS, він відреагував, запросивши США на "чаювання". Путін іронізував, що замість того, аби передавати далекобійні ракети, хай краще "сідають за млинці та приїжджають на чаювання".
- Насмішки викликав останній виступ Путіна на форумі в Пекіні. Окрім того, що деякі європейські представники вийшли із зали під час його виступу, людей здивував і вигляд трибуни. Перед нею стояли квіти, тому здавалося, ніби Путін виступає з труни.
- У Китаї диктатор також фантазував про те, що Україна нібито хоче переговорів. Це він назвав трансформацією у правильному напрямку. Насправді рішенням РНБО будь-які перемовини з Путіним заборонені.