Важные заявления: журналист заметил интересную деталь в речи Путина
Владимир Путин 14 декабря провел так называемую "прямую линию", где россияне могли задавать ему интересующие их вопросы. Неудивительно, что большинство интересовало вопросы войны. В этом контексте Путин издал ряд любопытных заявлений.
Новая риторика Путина касалась "демилитаризации и денацификации" в Украине. Оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский рассказал 24 Каналу, что интересно было в заявлениях диктатора.
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Что важного сказал Путин
Большинство людей на "прямой линии" спрашивали Владимира Путина о так называемой "СВО" – ее окончании, мобилизации, отсутствии льгот для военных и т.д. Однако диктатор искусно забивал всем баки, не отвечая на вопросы прямо.
"Он то и дело повторяет, что его цели (в "СВО" – 24 Канал) не меняются: "денацификация и демилитаризация Украины", а фактически – лишение национальной идентичности и разрушение. Но Путин – человек, назначающий "победу" на том месте, где находится, а россияне ему это позволяют", – отметил Тимур Олевский.
Да, Владимир Путин может хоть завтра рассказать, что Россия "победила" в войне, приведя в качестве причины любую чушь. А российское общество примет это как правду.
Путин произнес очень важную вещь, возможно, впервые. Рассказал, на что он готов в контексте "демилитаризации" и "денацификации", а именно – принятие определенных законодательных актов. А они могут быть достаточно символическими. Это совсем не то, о чем говорили в начале 2022 года, когда он обещал дойти до Львова.
– заметил журналист.
Когда Путин в начале большой войны говорил о денацификации, имел в виду физическое уничтожение украинцев. Сейчас же его, казалось бы, устраивает утверждение формальных законов.
Не маловероятно свидетельствует о том, что диктатор отказался от своей цели, учитывая регулярные обстрелы Украины и активность боев на фронте. Однако для самого Путина такое заявление является огромным шагом, если не скачком, назад.
Путин может готовить почву для переговоров
Однако российский президент говорил не только о денацификации. Упомянул он и о демобилизации Украины.
Он сказал, что говорится о "согласии об уменьшении количества вооружения". Это уже не о полностью разоруженной украинской армии. Это уже означает, что он готов с кем-то садиться за стол и обсуждать, будет ли Украина изготавливать до ракеты, которые долетят до Москвы. Это уже совсем другая позиция,
– подчеркнул Олевский.
Словам Путина, конечно, не стоит доверять. Однако следует скорее обратить внимание на то, как меняется риторика с каждым новым месяцем войны против Украины.
"Думаю, что для него условные ракеты, долетающие до Москвы, являются важным вопросом. Потому что Путин – это такой человек, который остановится и перестанет обстреливать Киев, когда прилетит по Москве. Иначе он не поймет. А когда это произойдет, возможно, он будет готов начать переговоры", – заявил журналист.
Все остальные заявления диктатора на "прямой линии" не были особенно интересны или новости.
Так, когда его спрашивали о мобилизации и ее дальнейшем проведении, Путин заявил, что сейчас, мол, для этого нет нужды. Однако почему-то не объяснил, что нужды нет, потому что проводят скрытую мобилизацию и вылавливают мигрантов и даже ромов.
"Прямая линия" с Путиным: основные положения
- Россияне ставили Владимиру Путину много неудобных вопросов. Среди них были такие: "Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда же газ будет в Хакасии?" и другие. В то же время, в присущей манере, Путин отвечал на то, что ему больше нравилось.
- Да, Путин рассказал, что "частичная мобилизация" в России была успешной. Мол, всего за несколько недель удалось набрать 300 тысяч военных. Многие из них находятся на поле боя и, якобы, оказались "хорошими специалистами".
- Также Владимир Путин дал ответы относительно ситуации в Херсонской области. Он заявил, что российские военные "для сохранения жизней" должны были отойти с позиций. Именно поэтому украинские военные смогли продвинуться.