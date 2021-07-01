Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив
Источник:портал правовой информации России
Владимир Путин подписал закон, позволяющий военным и сотрудникам Росгвардии блокировать территории и акватории охраняемых объектов. Это должны делать для "пресечения попыток незаконного проникновения".
Детали путинского закона
Под "охраной Росгвардии" находятся в том числе и акватории Керченского пролива и построенного Россией моста через него. Об этом говорится в пояснительной записке к закону Путина.
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Кроме того, российские военные могут блокировать акватории российского энергомоста с Крымом.
Президент России внес изменения в закон "О войсках национальной гвардии России". Они позволяют закрывать акватории при попытке как "незаконного пересечения и проникновения", так и при попытке покинуть ее.
Ранее Россия заявляла о блокировании движения судов в Керченском проливе
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