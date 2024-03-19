Ошарашил заявлениями: Путин неожиданно разоблачил свою слабость

Одержав "уверенную победу" на так называемых выборах в России, Владимир Путин выступил с рядом заявлений. Некоторые из них оказались довольно неожиданными.

Кажется, Владимир Путин начал хоть немного осознавать, в каком сложном положении находится его режим и Россия в целом. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом проанализировал последние заявления Путина.

Советуем посмотреть Без плана, но с мобилизацией и войной: для чего Путину нарисовали 87% на "выборах"

Российский диктатор чувствует страх

В последнее время Владимир Путин удивляет своими заявлениями. Анализируя их, можно увидеть, что позиции диктатора начали ослабевать и даже его уверенность несколько пошатнулась.

Путин снова заговорил о "санитарной зоне". Он начал говорить о ней летом 2023 года и сейчас снова поднял эту тему, даже Пескову пришлось это расшифровывать, что для него нехарактерно. То есть на третий год большой войны Путин хочет что-то такое, чтобы уже мы по нему не стреляли,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Действительно, Владимир Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта заявил, что создаст на территориях Украины так называемую "санитарную зону", которую украинские военные и оружие якобы не сможет поражать. То есть амбиции диктатора явно уменьшились – теперь говорит уже не о "захвате Киева", а о создании чего-то, что обезопасит территорию России от обстрелов.

"Путин также выступил в день незаконной аннексии Крыма, сказав, что они будут запускать железную дорогу из Ростова, которая будет проходить через Донецк, Мариуполь и когда-то дойдет до Севастополя – это будет альтернативный логистический маршрут вместо Крымского моста. Он это конкретно сказал. То есть он уже признал, что в ближайшее время этого моста не будет", – отметил политтехнолог.

Риторика Владимира Путина, или же его двойников, что не так важно, действительно кардинально изменилась. Хотя, на фоне "выборов" и победы, Путин продолжает говорить об уверенности в себе и готовности к долгой войне, однако некоторые его заявления, в частности вышеупомянутые, довольно неожиданны.

Тизенгаузен предположил, что, возможно, диктатору показали настоящие экономические показатели России, а также динамику уничтожения нефтеперерабатывающих заводов. Эти данные, вероятно, не являются утешительными, что и приводит к подобным заявлениям.

Последние заявления Путина: подробнее