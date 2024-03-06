Бельгии приготовиться: Путин нафантазировал, что страна возникла благодаря России

В последнее время российский диктатор изображает из себя большого знатока истории. И именно на этом основании он продолжает скрыто угрожать странам Европы. На этот раз глава Кремля прицепился к Бельгии.

Мании Владимира Путина продолжаются. Российский диктатор теперь не только представляет себя Петром Первым, вероятно, он также очень хочет быть похож на Геродота или Нестора Летописца. И даром, что те писали историю из фактов, а глава Кремля – с головы.

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Тревожный сигнал

Главе страны – агрессорки оказалось мало двухчасовой лекции по псевдоистории Такеру Карлсону. Тогда он вдалбливал американскому пропагандисту, что, мол Украина как государство образовалась благодаря России.

Теперь оказалось, что путинская одержимость распространяется не только на нашу страну. Вечером 6 марта во время выступления на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, что в Краснодаре, диктатор выдал очередную порцию бреда. Он заявил, что Бельгия существует благодаря России.

Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в том числе преимущественно благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения,

– разошелся Путин.

Не удивимся, если скоро глава Кремля скажет, что и планету Земля создала Россия.

Что еще наговорил Путин

Глава Кремля во время этого же выступления традиционно начал "катить бочку" на США. Он обвинил Вашингтон в войне в Украине. Путин попытался снова оправдать российскую агрессию.

Он сравнил свое циничное нападение на Украину с операциями США в Ираке, Сирии, Югославии. Мол, Соединенные Штаты могли вмешиваться в дела других государств, а "почему другие страны не могут защищать коренные интересы с помощью оружия".

Кроме того, глава Кремля ударился в ностальгию по СССР. Он заявил, что Советский Союз распался по внутренним причинам, а "элиты США" после этого не смогли нести бремя ответственности единственной сверхдержавы в мире.

Также Путин сказал, что многим странам мира не нравится монополия США, однако называть эти государства российский диктатор не стал, очевидно, для того, чтобы "сохранить интригу".

Напомним, что ранее Путин заявлял, что готов к переговорам с Вашингтоном по стратегической безопасности. Однако, мол, сами американцы притворяются, что хотят разговаривать, а на самом деле желают России "стратегического поражения". Кроме того, глава Кремля очень испугался заявления Макрона о вероятном вводе войск союзников в Украину. Именно поэтому в обращении к федеральному собранию российский диктатор пригрозил "интервентам" "трагическими последствиями".