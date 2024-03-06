Манії Володимира Путіна тривають. Російський диктатор тепер не лише уявляє себе Петром Першим, ймовірно, він також дуже хоче бути схожий на Геродота чи Нестора Літописця. І дарма, що ті писали історію з фактів, а очільник Кремля – з голови.

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Тривожний сигнал

Главі країни – агресорки виявилося замало двогодинної лекції з псевдоісторії Такеру Карлсону. Тоді він втокмачував американському пропагандисту, що, мовляв Україна як держава утворилася завдяки Росії.

Тепер виявилося, що путінська одержимість поширюється не тільки на нашу країну. Ввечері 6 березня під час виступу на церемонії закриття Всесвітнього фестивалю молоді у Сіріусі, що у Краснодарі, диктатор видав чергову порцію маячні. Він заявив, що Бельгія існує завдяки Росії.

Бельгія значною мірою з'явилася на карті світу як незалежна держава, зокрема переважно завдяки Росії та позиції Росії. Але це сьогодні вже не має значення,

– розійшовся Путін.

Не здивуємося, якщо скоро очільник Кремля скаже, що й планету Земля створила Росія.

Що ще наговорив Путін

Очільник Кремля під час цього ж виступу традиційно почав "котити бочку" на США. Він звинуватив Вашингтон у війні в Україні. Путін спробував знову виправдати російську агресію.

Він порівняв свій цинічний напад на Україну із операціями США в Іраку, Сирії, Югославії. Мовляв, Сполучені Штати могли втручатися у справи інших держав, а "чому інші країни не можуть захищати корінні інтереси за допомогою зброї".

Крім того, очільник Кремля вдарився у ностальгування за СРСР. Він заявив, що Радянський Союз розпався через внутрішні причини, а "еліти США" після цього не змогли нести тягар відповідальності єдиної наддержави у світі.

Також Путін сказав, що багатьом країнам світу не до вподоби монополія США, однак називати ці держави російський диктатор не став, вочевидь, для того, щоб "зберегти інтригу".

Нагадаємо, що раніше Путін заявляв, що готовий до переговорів з Вашингтоном щодо стратегічної безпеки. Однак, мовляв, самі американці прикидаються, що хочуть розмовляти, а насправді бажають Росії "стратегічної поразки". Крім того, очільник Кремля дуже злякався заяви Макрона про ймовірне введення військ союзників до України. Саме тому у зверненні до федеральних зборів російський диктатор пригрозив "інтервентам" "трагічними наслідками".