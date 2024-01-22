Признак стратегической слабости Москвы, – Черник предположил, что нужно России от КНДР

Российский президент Владимир Путин впервые за более 20 лет собирается посетить КНДР. В Кремле надеются, что встреча Путина и Ким Чен Ына состоится в "в обозримом будущем", однако дату еще не согласовали.

Северная Корея сейчас активно помогает России, в частности, передает артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, однако наверняка этого Москве мало. В эфире 24 Канала военный эксперт Петр Черник предположил, о чем еще Путин будет договариваться с Ким Чен Ыном.

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Какую ракету хочет получить Путин

Северная Корея смогла сохранить производственные цепочки баллистической ракеты Р-17. По классификации НАТО – Scud.

Довольно серьезная ракета, которая может иметь тяжелую боевую часть до полутонны,

– отметил Черник.

Дальность нанесения ударов Р-17 составляет 300 – 400 километров. По словам военного эксперта, в 1990 – 1991 году Ирак пытался такими ракетами обстреливать Израиль.

Р-17 – советская жидкостная одноступенчатая баллистическая ракета на компонентах топлива длительного хранения. Усовершенствованная версия ракеты Р-11. Ракета запускалась из разных пусковых установок, в том числе с 2П19 и оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72 "Эльбрус".

По мнению военного эксперта, на эту тему у Путина будет разговор с Ким Чен Ином, ведь собственного штатного ракетного вооружения, особенно "Искандеров", россиянам не хватает.

"Однако факт того, что у России уже нет таких ракет и производственных мощностей есть признаком стратегической слабости Москвы. Правда, здесь есть и не совсем хорошая новость для нас, ведь московиты не собираются сдаваться", – сказал Черник.

Насколько велик ресурс боеприпасов КНДР

У Северной Кореи есть определенные запасы боеприпасов. К тому же, у них всегда полноценно работали все снарядные заводы. Как заметил военный эксперт, северокорейский военно-промышленный комплекс вырос из советского, особенно главные калибры 122 мм и 152 мм, а также главная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".

Однако это не столь масштабированная помощь, которая бы по-настоящему смогла помочь россиянам что-то переломить. Цифры говорят сами за себя. Летом 2022 года оккупанты выставляли на сутки огневые валы в пределах от 45 до 80 тысяч. Сейчас от 20 до 30 тысяч, по редкому случаю до 40 тысяч. То есть вдвое – втрое огневые валы противника упали,

– добавил Черник.

Вместе с тем не нужно спешить очаровываться и понижать планку способности врага. Ведь Россия до сих пор остается крупнейшим производителем снарядов в мире 125 – 130 тысяч в месяц. То есть примерно до 1,5 миллиона в год и есть даже мнение, что до 2 миллионов сумели нарастить производство.

"Поэтому пока есть запас старых стволов и такой темп производства, у России еще есть определенная прочность", – подытожил военный эксперт.

КНДР передает России вооружение