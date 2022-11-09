Неужели выйдет из бункера: в Кремле анонсировали поездку Путина на оккупированный Донбасс

В разгар войны кремлевский диктатор, похоже, настроен выйти из бункера. В Кремле говорят о визите Путина в оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

По информации росСМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о поездке Путина на оккупированный Донбасс. Конкретных терминов пока не называют.

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Песков в своем заявлении подчеркнул, что план поездки Путина пока не был разработан.

Путин впоследствии посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет,

– говорит Песков.

В российских СМИ уже распространялась информация о том, что Песков якобы посетил оккупированный Луганск и ночью 9 ноября вернулся в Россию. Сообщалось, что спикер Путина якобы "проводил обучение для пресс-служб и СМИ".

Поедет ли Путин на Саммит G20

Кремль до сих пор не может определиться с поездкой Путина на G20. Песков заявляет, что пока обсуждаются разные форматы. Окончательное решение он сообщит на днях.

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