Глава Кремля на днях собрал совещание с военным руководством. Начальник российского генштаба Герасимов озвучил, что новая задача России на фронте – полный захват Запорожской области. Фактически такие цели диктует министр иностранных дел Лавров своими заявлениями.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что Герасимов понимает, что если Лавров сказал Путину, что Херсонская и Запорожская область – это российские регионы, то и соответственно он должен говорить о целях в отношении этих областей.

Способна ли Россия начинать новые военные операции?

Герасимов доложил Путину, что российская группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья и сейчас идут бои за Приморское и Степногорск. Павел Лакийчук отметил, что следует рассматривать новую цель России с военной точки зрения. По его словам, нужно понимать, что российская армия сегодня находится в таком состоянии, что может проводить одновременно только одну стратегическую операцию.

Когда обсуждается нападение на Европу или расширение фронта в Украине – то речь идет о том, что пока на Донбассе бьют российских оккупантов, они не могут начать другие задачи. Для того, чтобы им начать операцию на Запорожском направлении Герасимову надо завершить операцию в Донецкой области,

– объяснил Лакийчук.

Принимая во внимание то, что происходит сегодня на Донбассе, до победного для россиян конца, как подытожил Лакийчук, еще очень долго – это как минимум, а как максимум – эта операция для России может закончиться неудачей.

Какова ситуация на Запорожском направлении?