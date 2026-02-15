Путин этого не ожидал, – политолог назвал самые большие просчеты Кремля с "друзьями"

Сегодня Владимир Путин пожинает плоды своего предубеждения относительно Запада. Он считал, что может легко сломать его, ведь будет иметь поддержку союзников России. Однако все пошло не по его плану.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что сегодня Россия вынуждена отказываться от своих "друзей" из-за сложной геополитической ситуации. Также Кремль зашел в тупик в войне.

В чем заключается геополитическое поражение Кремля?

Дымов отметил, что Россия сейчас попала в такую ситуацию, когда Сергей Шойгу, секретарь российского СНБО кланяется Ким Чин Ыну, а Путин ничего не может сделать с тем, что захватывают танкеры с флагом, который быстро "нарисовали" где-то под Венесуэлой.

"Сегодня Путин бросил Кубу, которая была козырем и символом победы Советского Союза и России еще со времен Карибского кризиса. Но сегодня у него не получается", – подчеркнул он.

Обратите внимание! США, по данным Wall Street Journal, после успешной операции в Венесуэле, до конца 2026 года, вероятно, будут пытаться сменить режим в одной из стран в Латинской Америке – на Кубе. В администрации Дональда Трампа считают, что экономика страны находится на грани коллапса, а власть, управляющая Кубой почти семьдесят лет, после потери поддержки со стороны Венесуэлы, становится особенно уязвимой.

Россияне несут огромные потери не только на фронте, о чем на Мюнхенской конференции 14 февраля отмечал Владимир Зеленский, но и свое влияние в мире.

Кроме Венесуэлы и Кубы, это Газа, Иран, а через него и влияние Россия теряет влияние на хуситов, Хезболлу, Ближний восток, цены на нефть. Эта карта уже практически битая. Далее на очереди Южный Кавказ, где Россия господствовала с середины XIX века. Путин точно этого не ожидал и это не тот мир, о котором он мечтал,

– заметил политолог.

Единственный козырь, который остался у Путина, по мнению Дымова, – это даже не "Орешник", а ядерное оружие. При этом Фридрих Мерц, канцлер Германии заявил, что ведет конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского ядерного сдерживания из-за политики американского президента.

Сегодня Европа, действительно, пробудилась. Она отказывается от российских энергоресурсов, даже от нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти, например, в Индии. А сейчас в Европу пришло понимание, что, США уже не может гарантировать ей безопасность, как раньше,

– отметил Валерий Дымов.

Однако, по словам политолога, жаль, что это прозрение и пробуждение европейцев оплачено кровью украинцев. И об этом им надо постоянно напоминать, ведь раньше Европа аплодировала Путину, как сегодня аплодирует Украине.

Как действия США в отношении Венесуэлы сказались на России?