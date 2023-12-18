Геополитическое поражение Путина, – Фейгин про причину раздражения Кремля по поводу Финляндии

Финляндия, имеющая общую границу с Россией, в этом году стала членом НАТО. Конечно, это вызвало раздражение Москвы. Более того, Владимир Путин начал угрожать стране и анонсировал создание Ленинградского военного округа на границе с Финляндией.

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, что Россия всегда считала Финляндию своим "задним двором". Поэтому Путину очень больно, что Финляндия именно так отреагировала на войну России против Украины и так быстро вступила в НАТО.

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Выражает недовольство

Он вспомнил, что во времена, когда Путина работал вице-мэром Санкт-Петербурга (во времена мэрства Анатолия Собчака 1991 – 1996 годов – 24 Канал), все серьезные переговоры относительно денег, коррупции проводил в Финляндии. Он опасался, что в России его могут подслушивать.

Делая такие заявления, Путин таким образом выражает недовольство, что Финляндия, с которой у России, как ему казалось, были очень тесные отношения, отвернулась от Кремля,

– подчеркнул правозащитник.

Теперь Финляндия перестает быть ты "задним двором" для решения вопросов российской элиты и спецслужб.

Потеря привилегированной соседки

Финляндия стала 31-м членом Североатлантического союза 4 апреля 2023 года. Решения вступить в НАТО Хельсинки приняли сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, несмотря на то, что в течение 75 лет страна держала нейтралитет.

Финляндия всегда считалась привилегированной соседкой России. Именно поэтому ее потеря и очевидно размещение на ее территории баз НАТО, американских войск и ядерного оружия для Москвы является болезненной темой. Вскоре и Швеция может стать членом Североатлантического союза.

Россия фактически по всему поясу будет оцеплена военно-политическим блоком НАТО. Это очевидное геополитическое поражение Путина, хотя он его и отрицает,

– отметил Марк Фейгин.

Кроме того, заявление Путина является реакцией на обострение на границе между Финляндией и Россией. После временного открытия двух пропускных пунктов Хельсинки приняли решение закрыть границу до 14 января 2024 года.

Ситуация на границе между Финляндией и Россией