Я знаю его 40 лет, – Байден отреагировал на угрозы Путина ударить по Западу

Российский диктатор Владимир Путин снова пригрозил Европе ударами по "чувствительным объектам". На эти запугивания уже отреагировал президент США Джо Байден.

Глава Белого дома сказал, что Путин – непорядочный человек. Так он отреагировал на комментарии президента страны-террористки о том, что поставки высокоточного оружия Украине для ударов по территории России является прямым участием Запада в войне.

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"Путин – диктатор"

Джо Байден отметил, что Путин пытается всяческими угрозами удержать ситуацию в своей стране под контролем и одновременно продолжать войну в Украине.

Я знаю его более 40 лет. Он меня беспокоит 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор,

– сказал Байден.

Он добавил, что Украине разрешено бить только вблизи российской границы и не дальше 322 километров. А по Москве и Кремлю – и подавно.

"Мы не говорим о предоставлении им (украинцам – 24 Канал) оружия для удара по Москве и по Кремлю. Только просто через границу, откуда они получают значительный огонь из обычного оружия, которое россияне используют, чтобы заходить в Украину и убивать украинцев", – сказал глава Белого дома.

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