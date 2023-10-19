Унижение идет в комплекте: что Путин может клянчить у Си Цзиньпина

Владимир Путин посетил КНР. И туда он поехал просить не деньги, а контракты.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что у главы Кремля достаточно средств. К слову, в Пекин Путин прилетел 17 октября.

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"Он приехал просить не деньги. Он приехал просить контракты, помощи военно-промышленного комплекса. Он приехал просить то, что нужно для войны", – подчеркнул Гудков.

Российский оппозиционный политик считает, что может сформироваться "профсоюз авторитарных режимов", который бросит вызов всему миру.

Утратил свою позицию

Владимир Путин теперь больше не "старший брат" и даже не "родной младший". А человек, стоящий на низшей ступени. Так к Си Цзиньпину приехало зависимое лицо.

Просить контракты – значит отдать Тайгу и ресурсы. Все, что можно, лишь бы получить что-то взамен.

Тот разворот на Восток, который Путин считает "залогом стабильности России", предусматривает и унижение, в частности, когда в комплекте идет. Хотите что-то получать – унижайтесь,

– подчеркнул Геннадий Гудков.

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