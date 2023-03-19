Освобождение Крыма неотвратимо: что хотел продемонстрировать Путин визитом на полуостров

По данным российских СМИ, в годовщину оккупации Крыма Владимир Путин посетил временно оккупированный полуостров. Но сделать это российский диктатор решил спонтанно.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, некоторые эксперты утверждают, что это был не сам президент страны-агрессора, а его двойник.

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"Как бы ни было, понятно, что Крым для Путина есть, остается сакральной темой, благодаря которой он хочет все еще мобилизовывать российское общество", – сказал он.

Чубаров убежден, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест, Путин должен где-то появиться якобы публично. Мол, местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал, что до последнего они ждали на включение президента России в режиме видеосвязи.

А он явился. Это решил в последний момент. Он пытается демонстрировать миру, что этот выданный ордер на арест для него ничего не значит,

– заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Безопасность российского диктатора

Рефат Чубаров отметил, что Владимир Путин вылетал из Крыма с аэродрома Бельбек вблизи Севастополя. По его мнению, место прилета и вылета президента России выбрали неслучайное, ведь этот аэродром теперь военный.

"Он полностью под прикрытием, защитой Черноморского флота России. Я думаю, что все мощности российской оккупационной армии были направлены на обеспечение безопасности российского диктатора", – рассказал он.

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У Путина нет шансов

Глава Меджлиса крымскотатарского народа уверен, что у президента страны-агрессора нет никаких возможностей, чтобы заверить своих поклонников в оккупированном Крыму в том, что полуостров, как ранее утверждали россияне, "навеки включен в состав России".

"Все теперь осознают в Крыму, что освобождание уже неотвратимо. И поэтому сотни тысяч людей ожидают этого – крымские татары, этнические украинцы, другие люди, которые остаются преданными украинскому государству", – сказал Чубаров.

Он отметил, что со страхом об освобождении Крыма думают те, кто служит оккупантам или поселился на временно оккупированном полуострове.

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