Путину там больше не с кем говорить, – политолог о встрече с Орбаном в Китае

17 октября 2023, 19:52
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Владимир Путин 17 октября начал свой визит в Китай, где должен принять участие в форуме "Один пояс – один путь". Также российский президент встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Политолог, философ, преподаватель Карлового университета Александр Морозов сказал 24 Каналу, что не стоит ожидать каких-либо последствий от общения главы Кремля и Виктором Орбаном.

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Нечего предложить

Международный форум "Один пояс – один путь", проходящий в Китае, на этот раз собрал представителей 130 стран. Однако большинство участников саммита вряд ли захотят разговаривать с Путиным.

Обратите внимание! Третий международный форум "Один пояс – один путь" состоится 17 – 18 октября в Пекине. Китай пригласил на него представителей 130 стран, однако на нем будут присутствовать только 23 лидера государств (в 2019 году на форум приехали главы 40 стран). В то же время многие мировые лидеры в Китай не приехали. В частности, премьер Италии Джорджия Мэлони отказалась участия в нем.

Именно поэтому Путин встретился с Орбаном. Их разговор – всего лишь дипломатическое обстоятельство, поскольку Путину там больше не с кем говорить,
– подчеркнул политолог.

Какова цель встречи Путина и Орбана в Китае: смотрите видео

Наверняка Путин с Орбаном не обсуждали какие-то принципиально новые темы. Москва уже исчерпала возможности, которые режим содействия Орбана создавал для Кремля.

"Были контракты "Росатома", кредиты, газовые соглашения с Россией – все это уже реализовано. И нового ничего Орбан предложить Путину не может. Да и у него сейчас нет предложений в сфере экономики для Венгрии", – отметил Александр Морозов.

Больше о событиях на форуме "Один пояс – один путь"

  • По приезде в Китай, Путин провел неожиданную встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Премьер заявил, что Венгрия заинтересована в поддержке отношений с Россией "не только на уровне общения, но и экономики". Также Орбан поблагодарил "Росатом" и "Газпром", которые "остаются партнерами" и "выполняют свои соглашения".
  • Путин также встретился с Си Цзиньпином в Доме народного собрания в Пекине, где присутствовали главы прибывших на форум делегаций.
  • Глава Кремля во время общения с Си Цзиньпином и во время фотографирования участников форума вел себя довольно странно. Так, он хромал на правую ногу и заметно нервничал.
  • Для Путина важен визит в Китай, ведь он обсудит с Си Цзиньпином принципиальные вопросы. Россия имеет сильную зависимость от экспорта нефти и газа в Китай. А потому от этого визита будет зависеть структура экономики России на будущие годы.

Автор: Вікторія Грабовська