"У нас деловые и доверительные отношения": Путин сделал новое заявление о переговорах с Трампом

Глава Кремля прокомментировал вероятные переговоры с Трампом. Путин рассказал, какие у него отношения с президентом США.

Глава Кремля заметил, что Москва якобы никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном. Он подчеркнул, что это, мол, США прервали отношения между странами, передает 24 Канал.

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"Надо спокойно все обсудить"

Путин сказал, что слышал призывы Трампа к переговорам и готов к совместной работе. Диктатор добавил, что с республиканцем у него всегда были деловые, "исключительно деловые", прагматические, а также доверительные отношения.

Он предположил, что если бы у Трампа не "украли победу" на выборах в 2020 году, то нынешнего "кризиса" в Украине могло не быть.

В то же время Путин напомнил, что Трамп в первую каденцию ввел много санкций против России, а затем Байден "перехватил эстафетную палку". Диктатор заметил, что США приняли много решений по России, которые, мол, самим им навредили.

Глава Кремля сказал, что слишком низкие и слишком большие цены на энергоресурсы нанесут ущерб как и России, так и США. Он назвал Трампа "умным" и выразил сомнение, что тот примет решения, которые будут наносить ущерб экономике самих США.

"Поэтому, вероятно, действительно, нам лучше встретиться, спокойно все обсудить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы", – сказал Путин.

К слову, Путин также допустил переговоры по завершению войны в Украине.