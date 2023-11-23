Путин живет в искаженной реальности: Давыдюк назвал 3 главных тезиса диктатора на саммите G20

Владимир Путин по милости индийского премьера получил возможность выступить на саммите G20. Правда, свою речь он огласил, не выходя из своей резиденции, в которой его часто заносит в оторванные от реальности небылицы.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк. Он отметил, что, слушая речь Путина, можно сделать вывод, что он живет в искаженной реальности, годами взращиваемой в России.

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О чем говорил Путин на G20

По мнению Давидюка, у ключевых в речи Путина были 3 тезиса:

Во-первых, диктатор повторял свое обещание поставлять зерно в Африку бесплатно, которая впервые прозвучала еще при выходе России из зерновых соглашений. В то же время, это заявление состоялось на фоне публикации расследования о том, что российская армия накануне вторжения закупала грузовики для вывоза украинского зерна.

"Россия готовила массовый геноцид украинцев, пытаясь повторить то, что было в 1930-х годах. Поэтому, когда Путин говорит, что будет вывозить зерно в Африку бесплатно, то мы это уже видели во времена Советского союза, когда украинцы умирали от нехватки хлеба", – заметил политолог.

Старый диктатор живет прошлым

: В начале 1930-х годов советское правительство силой забирало зерно у украинских крестьян для продажи его заграницу и получения дополнительных доходов. То, что при этом погибнут миллионы украинцев, Иосифа Сталина полностью устраивало. Поэтому и в 1932-м, и в 2022-м годах Россия действительно похищала украинское зерно с идентичной целью.

Во-вторых, Путину не дает покоя история, в том числе и Революция Достоинства, приведшая к бегству из Украины узурпатора Виктора Януковича. Эта гиперфиксация российского диктатора на прошлом наглядно выражает в нем старика, которому нет места в современном мире.

"Вся боль Путина – это прошлое. Распад Советского союза, бомбардировку Сербии войсками НАТО, "переворот в Украине" – Путин не может найти себе места и годами вспоминает эти события", – отметил Давидюк.

Также в обозримом будущем к этому перечню диктатора добавится еще и победа Украины над российскими оккупантами, так что Путин сможет еще 20 лет вспоминать об этой "несправедливости", если обычно будет жить еще столько времени.

Николай Давидюк о выступлении Путина на G20: смотрите видео

В-третьих, Путин зачем-то вспомнил, что хочет "мирных переговоров" с Украиной, при этом уничтожив в кровавых атаках на Авдеевку тысячи российских солдат. Как именно такие действия свидетельствуют о его стремлении к мира, военный преступник конечно же не объяснил.

"Украина хочет победы (а не переговоров – 24 Канал). Ведь переговоры с оккупантом, пока тот находится на нашей территории, означают капитуляцию. При этом Путин демонстрирует свое "миролюбие", выступая против убийств в Секторе Газа. Он больной человек", – искренне высказался политолог.

Россияне – соучастники преступлений Путина

В то же время, видя весь трагизм российской агрессии, граждане России не делают практически ничего для того, чтобы сместить Путина из Кремля.

"Сегодня технологии позволяют (бороться за власть при отсутствии админресурсов – 24 Канал). В Соединенных Штатах конгрессменом стал парень, снявшийся в фильме "Сельская элегия". Киноактер просто взял и выиграл. Неужели в России нет киноактеров, звезд спорта или представителей элиты (которые бы могли побороться за власть – 24 Канал)?" – задал вопрос Давидюк.

Другим ярким примером победы технологии над традиционными политиками является избрание президентом Аргентины Хавьера Милея. У него не было админресурса и времени на телевидении, но благодаря эффективному использованию соцсетей он сумел одержать убедительную победу над представителем правительства.

В России должен быть хоть один порядочный человек, который мог бы "зайти" на эти президентские выборы (2024 года – 24 Канал) и выиграть, или по крайней мере "раскачать" ситуацию и делегитимизировать Путина. Но есть подозрение, что таких людей в России нет, и их все то, что говорит Путин, устраивает россиян,

– предположил политолог.

Поскольку никто публично не выражает несогласие со словами кремлевского диктатора, можно считать, что он фактически представляет мнение всех россиян. И что искаженное мировоззрение Путина является для граждан России "нормой".

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