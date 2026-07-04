"Необходимо продолжать": Путин заявил о намерении и впредь наносить удары по Украине

Российский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать войну. Он отдал приказ продолжать обстрелы Украины.

Эти слова президента страны-агрессора передают российские пропагандистские СМИ.

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Что сказал Путин?

Глава Кремля не скрывает своих намерений продолжать масштабные атаки на украинские города. Речь идет, в частности, об объектах военно-промышленного комплекса и инфраструктуре, обеспечивающей их работу.

Задача нанесения массированных ударов по ОПК Украины и объектам, обеспечивающим его работу, должна быть продолжена,

– цинично высказался Путин.

Стоит отметить, что то, что в Кремле называют объектами ОПК, на самом деле оказывается жилыми домами. Так, после массированного обстрела 2 июля российское Минобороны заявило о применении "высокоточного" оружия различных типов и утверждало, что, якобы были поражены объекты военной промышленности и топливно-энергетической сферы в Киеве и нескольких областях Украины.

При этом только в Киеве, ставшем эпицентром удара, последствия атаки фиксировались в жилых кварталах и на предприятиях в семи районах города. К тому же атака унесла жизни 30 человек, еще 100 пострадали.

Президент Зеленский после массированного обстрела заявил, что Украина непременно ответит на российские атаки. " Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны. А пока его нет – за справедливые ответы", – подчеркнул он.

Вместе с тем Украина, в отличие от России, применяет свои дальнобойные санкции против важных для врага объектов, связанных с ВПК и экономикой. В частности, 4 июля под ударом оказался Санкт-Петербург: после атаки там загорелся нефтяной терминал.