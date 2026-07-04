Слова президента країни-агресорки передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Що сказав Путін?

Очільник Кремля не приховує своїх намірів продовжувати масштабні атаки на українські міста. Мовиться, зокрема, про об'єкти військово-промислового комплексу та інфраструктуру, які забезпечують їхню роботу.

Завдання масованих ударів по ОПК України та об'єктів, що їх забезпечують, має бути продовжено,

– цинічно висловився Путін.

Варто зауважити, що те, що у Кремлі називають об'єктами ОПК, насправді ж виявляється житловими будинками. Так, після масованого обстрілу 2 липня російське Міноборони заявило про застосування "високоточної" зброї різних типів і стверджувало, що, мовляв, уразили об'єкти військової промисловості й паливно-енергетичної сфери в Києві та кількох областях України.

При цьому, лише у Києві, який став епіцентром удару, наслідки атаки фіксували в житлових кварталах і підприємствах у семи районах міста. До того ж, атака забрала життя 30 людей, ще 100 постраждали.

Президент Зеленський після масованого обстрілу заявив, що Україна неодмінно відповість за російські атаки. "Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. А поки його немає – за справедливі відповіді", – підкреслив він.

Разом із тим, Україна, на відміну від Росії, застосовує свої далекобійні санкції проти важливих для ворога об'єктів, пов'язаних з ВПК та економікою. Зокрема, 4 липня під ударом опинився Санкт-Петербург: після атаки там спалахнув нафтовий термінал.