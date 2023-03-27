Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси: свою позицию выразил Китай
Недавно Владимир Путин заявил о своих планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси. На это отреагировал Китай.
Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Там считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции, информирует 24 Канал.
Важно Россия хочет разместить ядерное оружие в Беларуси: как реагируют в мире
Что Китай говорит о ядерных планах России
Мао Нин сообщил, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором указывают, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.
В нынешних обстоятельствах все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом пути для мирного урегулирования украинского кризиса и совместно содействовать расслаблению ситуации.
– отметил спикер МИД Китая.
Путин снова угрожает ядеркой: все, что известно
- Диктатор Владимир Путин решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Россия разместит свое ядерное оружие в Беларуси.
- К 1 июля там будет завершено строительство хранилища. Однако говорится не о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко.
- Это уже прокомментировали в Еврокомиссии. Как сказал высокий представитель ЕС, если ядерные планы России будут реализованы – будут последствия.
- Кстати, на заявление о ядерном оружии уже отреагировал высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.
- На заявление диктатора отреагировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Путин очень предсказуем. И мол, такие действия президента России свидетельствуют о его страхе.
- К тому же, бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов убежден, что коллективное Запад не будет терпеть такие угрозы России.