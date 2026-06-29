Путин признал, что для России наступили "сложные времена", но увидел в этом положительный момент

В России чуть ли не каждый день горят и взрываются НПЗ и военные заводы. В стране – дефицит и бюджета, и топлива. С войны в Украине ежесуточно возвращаются тысячи гробов и инвалидов. И во всём этом Владимир Путин сумел разглядеть положительное.

28 июня во время выступления на съезде партии "Единая Россия" Путин был вынужден, по крайней мере, вскользь признать, что для его страны наступили непростые времена. В то же время диктатор призвал россиян не расстраиваться, а извлечь из этого полезный урок.

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Что хорошего увидел Путин в ухудшении жизни в России?

Мы проходим через тяжелый этап, но он нас многому научил. Позволил осознать важность истинного патриотизма,

– обрадовал россиян диктатор.

Глава Кремля подчеркнул, что Россия, мол, всегда побеждала благодаря единству народа. Именно это единство, по его словам, не даёт покоя "некоторым недоброжелателям".

Он заверил соотечественников, что Россию никому не удастся победить.

Диктатор также неохотно упомянул об украинских ударах с большого расстояния, назвав их "террористическими", и пожаловался на незаконные санкции со стороны Запада. Политик пытался создать впечатление, будто все беды, которые переживает Россия, – это не последствия агрессивной войны, которую он развязал против Украины, а заговор враждебных стран.

Отдельно глава Кремля пообещал гарантировать безопасность граждан и страны. Как именно он это сделает, Путин не уточнил. Впрочем, после постоянных атак на Москву у россиян, очевидно, "не осталось никаких сомнений", что диктатор сдержит свое слово.

По словам Путина, сейчас для страны наступил судьбоносный момент.

Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил, средств и политической воли у нас достаточно,

– бодро заявил диктатор.

Также он заявил, что экономика России "будет выведена на новый технологический уровень по всем важным направлениям".

Напомним, что российская экономика все больше страдает из-за огромных расходов на войну и падения доходов от экспорта нефти. За первые пять месяцев 2026 года доходы российского бюджета от нефти и газа оказались на 30% ниже, чем в прошлом году.

Дефицит бюджета России за первое полугодие уже достиг 6 триллионов рублей – это на 60% больше, чем было запланировано на весь год.

Почти половина государственных расходов приходится на войну, из-за чего Кремль вынужден все активнее занимать средства внутри страны под высокие проценты.

В то же время эксперты отмечают, что быстрого экономического краха не будет – благодаря торговле с Китаем и Индией Россия пока удерживает экономику, хотя её постепенная деградация уже продолжается.