Лукашенко "петляет" от войны: зачем ему очередная встреча с Путиным

Александр Лукашенко сегодня, 11 апреля, прибыл с визитом в Россию. Визит самопровозглашенного президента Беларуси продлится 2 дня. Несмотря на то, что Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзных государствах, Кремль может продолжать пытаться затянуть Беларусь в активную фазу войны против Украины.

Об этом рассказал 24 Каналу Иван Ступак, экс-сотрудник СБУ, отметив, что Лукашенко всеми силами пытается не вступать в войну против Украины. Он предоставляет России технику, боеприпасы, авиацию – все, чего требует Путин, лишь бы официально не объявлять об участии в войне.

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"Лукашенко "петляет" от войны как, только может. Оказывал содействие в виде своей территории для размещения ЧВК Вагнер в июне 2023 года, брал на себя обеспечение всех этих боевиков", – сказал Ступак.

Лукашенко понимает опасность

В войну с Украиной Лукашенко вступать вообще не хочет. Он прекрасно понимает, что момент потенциального наступления на нашу страну упущен.

В феврале – марте 2022 года такая вероятность угрозы была. Мы (Украина – 24 Канал) этого действительно очень боялись, потому что это могло поломать фронты. Но он (Лукашенко – 24 Канал) каким-то образом удержался, у него есть "животное чувство", что нельзя этого делать,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

Как отметил Иван Ступак, Лукашенко понимает, что Беларусь с юга на север имеет длину 500 километров, а Дворец Независимости в Минске – в 270 километрах от границы Украины. Украинские беспилотники с легкостью бы атаковали Беларусь в ответ очень сильно.

Переговоры с Путиным

С Путиным Лукашенко встречается периодически раз в месяц. Они все время на связи. Самопровозглашенный президент Беларуси также регулярно принимает у себя губернаторов разных регионов России. Пытается со всеми наладить экономические отношения.

Белорусский МАЗ (Минский автомобильный завод – 24 Канал) имеет сейчас на своих складах около 6 тысяч нераспроданных единиц техники. Склады заполнены до отказа. Это означает, что никто ее не покупает. Для Лукашенко это очень большая проблема, потому что деньги на изготовление этой техники потрачены, но она не реализуется,

– отметил Ступак.

Несмотря на то, что Лукашенко подписал соглашения с Путиным об интеграции в единую систему экономики, он все же пытается "держаться на плаву". Лукашенко хочет экономически реализовывать свою страну, зарабатывать деньги, поэтому он постоянно контактирует с Путиным.

Он понимает, если будет полная интеграция, то российский бизнес просто поглотит белорусский. Он пытается всячески балансировать. Старается не терять связи между Россией и западными странами,

– подчеркнул Иван Ступак.

Участие Беларуси в войне: кратко