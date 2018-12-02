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      Путин хочет поскорее увидеться с Трампом: когда может состояться встреча

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      Встреча Трампа и Путина может состояться в июне 2019 в Японии, однако в РФ хотят провести ее быстрее
      Встреча Трампа и Путина может состояться в июне 2019 в Японии, однако в РФ хотят провести ее быстрее / Фото из открытых источников

      Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа возможна в июне 2019 года на следующем саммите G20 в Японии. Однако в Кремле заявляют, что двум лидерам надо встретиться раньше.

      Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

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      Так, он сказал, что встреча Трампа с Путиным возможна в будущем. В частности, в рамках международных форумов.

      Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на G20,
      – сказал помощник Путина.

      Несмотря на это, Ушаков добавил, что Путину необходимо встретиться с Трампом ранее указанной даты саммита.

      "Очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого", – подчеркнул он.

      Отметим, что следующая встреча G20 состоится 28 и 29 июня 2019 года в японском городе Осака.

      Отметим, что несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отменил официальную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20, они все же провели неформальную беседу на полях саммита в Аргентине. Так, Путин рассказал, что в разговоре с Трампом якобы объяснил ему "свое видение" русской атаки на украинские корабли в Азовском море.

      Ранее между Трампом и Путиным планировалась полноформатная встреча, однако из-за агрессии Россию в Азовском море 29 ноября Трамп ее отменил. В Кремле тогда язвительно ответили, что благодаря этому у Путина "будет несколько дополнительных часов для полезных встреч".

      30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине-таки состоится, но "на ногах". Тогда США в очередной раз попытались, что встреча Трампа с Путиным не состоится ни в одном формате – ни полноформатно, ни "на ногах".

      И пропагандисты России продолжают гнуть свою линию. В частности, 1 декабря помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители администрации США "вышли на контакт" с администрацией Кремля после неудачной встречи лидера РФ и Дональда Трампа. Речь идет о том, что глава Белого дома не пожал руку Путину во время саммита G20.

      Теги: G20 Владимир Путин Дональд Трамп Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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