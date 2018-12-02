Путін хоче якнайшвидше побачитися із Трампом: коли може відбутися зустріч

Зустріч президента РФ Володимира Путіна та очільника Білого дому Дональда Трампа можлива в червні 2019 року на наступному саміті G20 в Японії. Проте у Кремлі заявляють, що двом лідерам треба зустрітися раніше.

Про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков, передає ТАСС.

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Так, він сказав, що зустріч Трампа з Путіним є можливою в майбутньому. Зокрема, в рамках міжнародних форумів.

Якщо говорити про міжнародні форуми, то, може бути, в червні на G20,

– сказав помічник Путіна.

Попри це Ушаков додав, що Путіну необхідно зустрітися із Трампом раніше вказаної дати саміту.

"Дуже важливо для нас і колег знайти якийсь варіант, щоб зустрітися до цього", – наголосив він.

Зазначимо, що наступна зустріч G20 відбудеться 28 та 29 червня 2019 року в японському місті Осака.

Зазначимо, що незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп скасував офіційну зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20, вони все ж провели неформальну розмову на полях саміту в Аргентині. Так, Путін розповів, що у розмові із Трампом нібито пояснив йому "своє бачення" російської атаки на українські кораблі в Азовському морі.

Раніше між Трампом і Путіним планувалась повноформатна зустріч, проте через агресію Росію в Азовському морі 29 листопада Трамп її скасував. У Кремлі тоді уїдливо відповіли, що завдяки цьому у Путіна "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".



30 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині таки відбудеться, але "на ногах". Тоді США вкотре спробували, що зустріч Трампа з Путіним не відбудеться у жодному форматі – ні повноформатно, ні "на ногах".



Та пропагандисти Росії продовжують гнути свою лінію. Зокрема, 1 грудня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що представники адміністрації США "вийшли на контакт" з адміністрацією Кремля після невдалої зустрічі лідера РФ і Дональда Трампа. Йдеться про те, що глава Білого дому не потис руку Путіну під час саміту G20.