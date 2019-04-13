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      Путин вновь обеспокоился судьбой оккупированного Россией Крыма

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      Как Путин планирует усиливать оккупационный режим в Крыму
      Как Путин планирует усиливать оккупационный режим в Крыму / Соцсети

      Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству проработать вопрос о строительстве судов, которые якобы сделают оккупированный Кремлем Крым гораздо доступнее с транспортной точки зрения. Цель такого шага – так сказать, развитие туризма на аннексированном полуострове.

      Соответствующее распоряжение российский лидер дал по итогам встречи с членами российского Кабинета министров, передает пресс-служба Кремля.

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      Проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов с целью развития туризма на территории Крымского полуострова и обеспечения транспортного сообщения,
      – поручил Путин.

      Президент России Путин установил срок для выполнения этого поручения до 1 декабря 2019 года. Ответственными он назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева, так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и "губернатора Севастополя" Дмитрия Овсянникова.

      Для усиления как своего, так и авторитета оккупационной власти Путин также поручил российскому правительству:

      – подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2025 года (финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета);

      – представить предложения по развитию оптовой торговли продовольственными товарами на территориях Крыма и Севастополя, включая создание оптово-распределительных центров и строительством овоще– и плодохранилищ;

      – обеспечить подготовку необходимой документации по использованию Межгорского водохранилища для устранения дефицита воды в Крыму (финансирование этих мероприятий будут осуществляться за счет средств федерального бюджета).

      Заметим, что в конце марта в Госдуме РФ заявили, что это именно Украина осуществляла "аннексию полуострова в течение 23 лет", поэтому Кремль собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма. В Украине на очередную провокацию России тогда отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин. Он, в частности, назвал такие слова очередным кризисом жанра и намекнул в таком случае, украинцы могут требовать компенсации за несколько веков российской оккупации.

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      Впоследствии премьер России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группе Госдумы по оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины. Теперь же оккупационная администрация Крыма занимается активной подготовкой "аналитического документа об убытках", которые Украина якобы нанесла Крыму. К слову, оккупанты уже решили, что убытки будут оценивать за период с концу 1991 года по март 2014 года.

      Рабочая группа учтет все проблемы, с которыми столкнулась республика, в том числе возникшие после воссоединения с Россией: водную, энергетическую, продовольственную блокады,
      – отметил представитель оккупационной администрации Ефим Фикс.

      По его словам, во время "расчета убытков, причиненных Крыму Украиной", можно опираться на доллар по тому курсу, которым он был на момент работы комиссии.

      КАК РОССИЯ УНИЧТОЖАЕТ УКРАИНСКИЙ КРЫМ:
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      blog_ava
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      12 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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