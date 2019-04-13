Путин вновь обеспокоился судьбой оккупированного Россией Крыма

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству проработать вопрос о строительстве судов, которые якобы сделают оккупированный Кремлем Крым гораздо доступнее с транспортной точки зрения. Цель такого шага – так сказать, развитие туризма на аннексированном полуострове.

Соответствующее распоряжение российский лидер дал по итогам встречи с членами российского Кабинета министров, передает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Для чего Путину нужен Крым

Проработать вопрос о целесообразности размещения на российских судостроительных предприятиях дополнительных заказов на строительство судов с целью развития туризма на территории Крымского полуострова и обеспечения транспортного сообщения,

– поручил Путин.

Президент России Путин установил срок для выполнения этого поручения до 1 декабря 2019 года. Ответственными он назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева, так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова и "губернатора Севастополя" Дмитрия Овсянникова.

Для усиления как своего, так и авторитета оккупационной власти Путин также поручил российскому правительству:

– подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на обеспечение социально-экономического развития Крыма и Севастополя на период до 2025 года (финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета);

– представить предложения по развитию оптовой торговли продовольственными товарами на территориях Крыма и Севастополя, включая создание оптово-распределительных центров и строительством овоще– и плодохранилищ;

– обеспечить подготовку необходимой документации по использованию Межгорского водохранилища для устранения дефицита воды в Крыму (финансирование этих мероприятий будут осуществляться за счет средств федерального бюджета).

Заметим, что в конце марта в Госдуме РФ заявили, что это именно Украина осуществляла "аннексию полуострова в течение 23 лет", поэтому Кремль собирается оценить ущерб, якобы нанесенный экономике Крыма. В Украине на очередную провокацию России тогда отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин. Он, в частности, назвал такие слова очередным кризисом жанра и намекнул в таком случае, украинцы могут требовать компенсации за несколько веков российской оккупации.

Читайте также: Россия превращает Крым в наркопритон

Впоследствии премьер России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группе Госдумы по оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины. Теперь же оккупационная администрация Крыма занимается активной подготовкой "аналитического документа об убытках", которые Украина якобы нанесла Крыму. К слову, оккупанты уже решили, что убытки будут оценивать за период с концу 1991 года по март 2014 года.

Рабочая группа учтет все проблемы, с которыми столкнулась республика, в том числе возникшие после воссоединения с Россией: водную, энергетическую, продовольственную блокады,

– отметил представитель оккупационной администрации Ефим Фикс.

По его словам, во время "расчета убытков, причиненных Крыму Украиной", можно опираться на доллар по тому курсу, которым он был на момент работы комиссии.