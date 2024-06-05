Факторов много, но один самый важный: оппозиционер назвал, что именно может расшатать режим Путина

Российская агрессия в отношении Украины вызывает значительные проблемы на геополитической арене. Мировые лидеры пытаются противодействовать путинскому режиму, но это сложный процесс, который, вероятно, должен начинаться внутри страны.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что попытки мировых лидеров расшатать режим Путина являются недостаточными. По его мнению, партнером Украины стоит начать диалог с оппозиционными партиями России.

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Что может ослабить режим Путина

Гудков считает, что российские оппозиционеры могут дать совет и объяснить, какие факторы влияют на внутренние процессы в России для ослабления режима.

Пока у нас (оппозиционеров – 24 Канал) не получается серьезного разговора ни с западными лидерами, которые принимают решения, ни с политическим руководством Украины. Нужно решить, что делать с Россией, чтобы одержать победу, не рискуя втянуть мир в Третью мировую ядерную войну,

– сказал он.

Основным фактором победы над путинским режимом является, по мнению Гудкова, поставки достаточного количества оружия Украине.

Однако не только военный фактор сможет привести к полному урегулированию всех проблем. Важно вести диалог, который будет охватывать все важные пункты и реалии, чтобы победить и ликвидировать источник этой военной угрозы,

– отметил оппозиционер.

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