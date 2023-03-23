У Путина есть повод для тревоги: Си Цзиньпин присматривается к преемникам главы Кремля

Вероятно, на место главы России вместо Путина есть конкретные претенденты. На это совершенно случайно намекнул президент Китая во время своего визита в Москву.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, русскому диктатору Владимиру Путину нужно внимательнее присмотреться к своему близкому окружению.

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Китай дал Путину неоднозначный знак

Игорь Яковенко объяснил, что Си Цзиньпин рассчитывает на долгую игру и на то, что он пришел к власти в Китае навсегда. Однако вечное правление отнюдь не гарантировано Путину.

Когда он сказал Путину: "Берегите себя", то понятно, что эти слова звучали достаточно двусмысленно,

– убежден он.

По его мнению, когда человек "с двойным дном" бросает на прощание такую фразу, это повод для Путина начать волноваться и внимательно смотреть по сторонам.

"Подобного характера слова в определенных кругах – это угроза", – отметил Яковенко.

Оппозиционер резюмировал, что это еще и означает, что глава Китая рассчитывает на разные варианты.

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Путину пришел конец

Оппозиционер сообщил, что сегодня Путин выполняет роль своеобразного анестезиолога по отношению к России, чтобы она не сопротивлялась.

Согласно Конституции России, если Путин себя не убережет, то следующим должен быть Михаил Мишустин (глава правительства РФ – 24 Канал),

– рассказал он.

По его мнению, в России ходят слухи о том, что преемником Путина может быть и Патрушев младший.

"В принципе Путин 100% никакого преемника не допустит. Он прекрасно понимает, что единственная его возможность выжить – это сохраниться у власти", – отметил он.

Яковенко добавил, что в любом случае спокойная жизнь у российского диктатора закончилась.

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