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      Путину бросили вызов: ракетный эсминец США проплыл вблизи Владивостока

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      Американский эсминец проплыл вблизи Владивостока
      Американский эсминец проплыл вблизи Владивостока / Фото из открытых источников

      Американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в спорных водах Японского моря. Корабль находился в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел МакМарр, сообщает CNN.

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      МакМарр назвала маневр американского эсминца операцией "Свободная навигация".

      Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать всюду, где это разрешено международным правом,
      – сказала она.

      Представительница ВМС США отмечает, такие действия со стороны США бросают вызов чрезмерным морским претензиям России. США имеют целью продемонстрировать готовность отстоять "свободы и права на законное использование моря" другими государствами.

      МакМарр также подчеркнула, что Вашингтон не признает претензии России на водные территории. Так, Москва претендует на районы, которые отдалены на более 12 миль от российского побережья. По ее словам, речь идет не только о Японском море, но и "о других местах" по всему миру. С 1987 года США не проводила операцию по свободе судоходства в этой области.

      К слову, залив Петра Великого является крупнейшим заливом в Японском море, также известным как Восточное море. Здесь размещен тихоокеанский флот ВМФ России.

      Напомним, США резко осудили агрессию России в Керченском проливе. Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает захват украинских кораблей "пренебрежением к международному праву". Соединенные Штаты Америки планируют затронуть тему ситуации в Керченском проливе на 25-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      КАК РАЗВИВАЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США ПОСЛЕ АГРЕССИИ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ​
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      Теги: Новости политики Новости США Новости России Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 5 декабря
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