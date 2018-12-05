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      Путіну кинули виклик: ракетний есмінець США проплив поблизу Владивостока

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      Американський есмінець проплив поблизу Владивостока
      Американський есмінець проплив поблизу Владивостока / Фото з відкритих джерел

      Американський ракетний есмінець USS McCampbell проплив в спірних водах Японського моря. Корабель перебував у безпосередній близькості від затоки Петра Великого на півдні Приморського краю Росії.

      Про це повідомила прес-секретар Тихоокеанського флоту США Рейчел МакМарр, повідомляє CNN.

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      МакМарр назвала маневр американського есмінця операцією "Вільна навігація".

      Ці операції демонструють, що Сполучені Штати будуть літати, плавати і діяти всюди, де це дозволено міжнародним правом,
      – сказала вона.

      Представниця ВМС США наголошує, такі дії з боку США кидають виклик надмірним морським претензіям Росії. США мають на меті продемонструвати готовність відстояти "свободи і права на законне використання моря" іншими державами.

      МакМарр також підкреслила, що Вашингтон не визнає претензії Росії на водні території. Так, Москва претендує на райони, які віддалені на понад 12 миль від російського узбережжя. За її словами, йдеться не лише про Японське море, але й "про інші місця" по всьому світу. Від 1987 року США не проводила операцію зі свободи судноплавства в цій області.

      До слова, затока Петра Великого є найбільшою затокою в Японському морі, також відомою як Східне море. Тут розміщений тихоокеанського флоту ВМФ Росії.

      Нагадаємо, США різко засудили агресію Росії в Керченській протоці. Голова Пентагону Джим Маттіс вважає захоплення українських кораблів "зневагою до міжнародного права". Сполучені Штати Америки планують торкнутися теми ситуації у Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі.

      як розвиваються взаємини між росією і сша після агресії в керченській протоці
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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