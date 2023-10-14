Война и блоггерство: ЧВК "Редут" снимали свои действия в Украине, пока их не поймала СБУ
Источник:"Схемы"
Журналисты получили доступ к телефонам российских военных из ЧВК "Редут", участвующих в войне с первых дней вторжения. В частности, благодаря этому удалось определить их путь в Украине.
Также оказалось, что эта частная компания есть теневой армией военной разведки России. Официально они называют себя добровольцами, однако документы доказывают обратное.
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Путь пленных наемников
Российские военные, которые были частью ЧВК "Редут", имеют призывы к блоггерству, поэтому все свои действия те снимали на камеру. Журналисты получили в распоряжение их телефоны, что позволило идентифицировать всех бойцов и командиров, а также проследить путь оккупантов по Украине.
На видео наемники показывают условия проживания в украинских городах и селах. Сначала оккупанты базировались на Киевщине. Там россияне фиксировали захват автомобилей и другого имущества, а также как они пленили людей. Впоследствии они перебазировались в Харьковскую область, где также продолжили снимать все свои преступления. Некоторые видео проливают свет на то, как россияне скрывались от контрнаступления ВСУ в этом регионе.
В конце концов, военных "Редута" задержала СБУ, после чего объявила приговор за пытки гражданских в Боровой Изюмского района.
Деятельность ЧВК "Редут" в Украине: смотрите видео
"Вагнер" после гибели Пригожина
- После долгого базирования в Беларуси и смерти Евгения Пригожина, наемники "Вагнера" начали возвращать в Украину. Отдельные лица перешли в части официальных сил министерства обороны России и других ЧВК.
- Часть вагнеровцев нанял один из эксвожаков ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев. Однако новое подразделение будет более ручным и подчиненный российским спецслужбам – во избежание повторного мятежа.
- Несмотря на высокий пост в "Вагнере", Трошев не поддержал бунт Пригожина, а по его окончании Путин предлагал назначить его новым председателем ЧВК. Сейчас "Седому" выделят средства на создание нового формирования, которое, вероятно, так же будет состоять из "зеков".