Раскрывает все планы "Вагнера": новое видео Пригожина подробно разобрали

Евгений Пригожин после продолжительной паузы снова появился в информационном пространстве. На этот раз в видео, снятом якобы скрытой камерой, сообщил о ближайших планах формирования.

Об этом 24 Каналу сказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Вагнеровцы в ближайшее время задержатся в Беларуси и будут обучать тамошнюю армию.

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Пригожин в видео интересно очень говорит, сообщает все планы "Вагнера". После учений белорусской армии, по его словам, бойцы формирования улетят в Африку выполнять другие задачи,

– сообщил журналист.

Он отметил, что видео не было случайным, и его появление в сети могло произойти только при условии, что оно было срежиссировано самим Пригожиным.

Вагнеровцы – партизаны внутри армии России

После мятежа Пригожина многие бойцы ЧВК "Вагнер" вынуждены были подписать контракты с минобороны России. В настоящее время они рассеяны по воинским частям регулярной армии на всех уровнях.

"Сегодня вагнеровцы, как партизаны, есть во всех военных подразделениях России. Предполагаю, что страна-террористка может начать распадаться изнутри именно с воинских частей, и эта коррозия начнется, в частности, с тех вагнеровцев, которых заставили служить в регулярной армии", – прокомментировал Алексей Бурлаков.

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